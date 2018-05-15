Trump’ın Kuzey Kore Lideriyle Zirvesi Tehlikede mi?

Kuzey Kore, Güney Kore’yle yapılacak üst düzey görüşmeyi iptal etti. İptalin gerekçesi Amerika ile Güney Kore’nin devam eden tatbikatları.
Kuzey ve Güney Kore’den heyetlerin bugün (Çarşamba) görüşmesi bekleniyordu.
Ancak öncesinde Pyongyang, görüşmenin iptal edildiğini açıkladı. Karar gelecek ay planlanan Trump-Kim Jong Un görüşmesiyle ilgili şüpheleri gündeme getirdi.
Güney Kore’ye ait Yonhap haber ajansından yapılan açıklamada, Amerika’nın planlanan görüşmeyle ilgili dikkatli değerlendirmeler yapması gerektiği belirtildi.
İki haftalık Amerika-Güney Kore tatbikatına 100 uçak katıldı.
Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer tesisini gelecek hafta kapatmaya yaklaştığını belirtmişti.
Sitenin Trump-Kim Jong Un görüşmesi öncesi kapatılması planlanıyor.
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Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti
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