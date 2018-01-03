Trump’ın Masasında Gerçekten Nükleer Düğme Var mı?

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong'a hitaben "Benim nükleer düğmem daha büyük ve daha güçlü” dese de aslında gerçekte bir nükleer düğme yok.

Nükleer silah sahibi her ülkenin nükleer bir saldırı başlatmak için kendi ayrı sistemi var. Bununla birlikte, bu ülkelerin birçoğunda, bir saldırı için yetki vermeden önce hükümetin liderinin kimliğini doğrulaması gerekiyor.

Amerika'da da bir nükleer saldırı başlatmak, çok karmaşık ve gizli tutulan bir süreç. Başkanın nükleer saldırı emri vermesi durumunda öncelikle Savunma Bakanlığı'ndaki askeri yetkililere kimliğini onaylatması gerekiyor. Onay için başkana ait kodlar kullanılıyor. Başkan, "bisküvi” adı verilen kartlara yazılı kodları her zaman yanında taşıyor. Nükleer silah kodları ve savaş planları, başkanın Beyaz Saray dışında başka bir noktada olduğu zamanlarda, "nükleer futbol topu” adı verilen 20 kilo ağırlığındaki deri çantada taşınıyor. Saldırı emrini bu kodlar olmadan vermek mümkün değil.

Başkan'ın, saldırı emrini Pentagon'a ve Nebraska eyaletindeki Stratejik Komutanlığa iletmesi gerekiyor.