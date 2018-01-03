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Trump’ın Masasında Gerçekten Nükleer Düğme Var mı?

03.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

Aslında gerçekte bir nükleer düğme yok. Nükleer silah sahibi her ülkenin nükleer bir saldırı başlatmak için kendi ayrı sistemi var.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong'a hitaben "Benim nükleer düğmem daha büyük ve daha güçlü” dese de aslında gerçekte bir nükleer düğme yok.

Nükleer silah sahibi her ülkenin nükleer bir saldırı başlatmak için kendi ayrı sistemi var. Bununla birlikte, bu ülkelerin birçoğunda, bir saldırı için yetki vermeden önce hükümetin liderinin kimliğini doğrulaması gerekiyor.

Amerika'da da bir nükleer saldırı başlatmak, çok karmaşık ve gizli tutulan bir süreç. Başkanın nükleer saldırı emri vermesi durumunda öncelikle Savunma Bakanlığı'ndaki askeri yetkililere kimliğini onaylatması gerekiyor. Onay için başkana ait kodlar kullanılıyor. Başkan, "bisküvi” adı verilen kartlara yazılı kodları her zaman yanında taşıyor. Nükleer silah kodları ve savaş planları, başkanın Beyaz Saray dışında başka bir noktada olduğu zamanlarda, "nükleer futbol topu” adı verilen 20 kilo ağırlığındaki deri çantada taşınıyor. Saldırı emrini bu kodlar olmadan vermek mümkün değil.

Başkan'ın, saldırı emrini Pentagon'a ve Nebraska eyaletindeki Stratejik Komutanlığa iletmesi gerekiyor.

Başkanın, bir nükleer saldırı emri vermek için, Kongre ve Silahlı Kuvvetler dahil herhangi bir kişinin onayına ihtiyacı yok.

Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki son "nükleer düğme” tartışması, Kim'in geleneksel yeni yıl konuşmasında "ofisimdeki masamda nükleer düğme var. ABD ana karasının tamamı nükleer saldırı menzilimizde” demesinden sonra başladı.

Trump Kim'e Twitter üzerinden verdiği yanıtta, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu belirtti. Onun tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, onu, benim de nükleer düğmemin bulunduğu; hem de onunkinden çok daha büyük ve daha güçlü olduğu ve benim düğmenin çalıştığı yönünde lütfen bilgilendirebilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

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