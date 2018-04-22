‘Trump’ın Mueller ve Rosenstein’ı Kovma Niyeti Yok’

Beyaz Saray’dan son günlerde oldukça sık tartışılan Başkan Donald Trump’ın, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller ve Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ı kovacağına dair iddialarla ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray yasama direktörü Marc Short Trump’ın Mueller ve Rosenstein’ı kovma niyetinin olmadığını belirtti.

Medyada konuyla ilgili çıkan haberleri eleştiren Short NBC’ye yaptığı açıklamada, “Sanki orda bir kum saati var gibi, tamam ne zaman Rosenstein’ı kovacak? Ne zaman Mueller’ı kovacak? Bildiğim kadarıyla Başkan’ın bu insanları kovma niyeti yok” dedi.

Short bununla birlikte bunun uzun dönemde olmayacağını gözardı edemeyeceğini çünkü bu soruşturmanın ne kadar yön değiştireceğinin belli olmadığını kaydetti.