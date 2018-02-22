Trump’ın ‘Öğretmenleri Silahlandıralım’ Teklifi Tartışılıyor

Bugün paylaştığı Twitter mesajlarıyla teklifine açıklık getiren Trump, “Yalan haber medyası CNN ve NBC’nin duyurduğu gibi ‘öğretmenlere silah verin’ asla demedim. Söylediğim şuydu; ‘askeri ya da özel eğitim deneyimine sahip, silah kullanabilen öğretmenlere gizli silah taşıma izni” verilmesi olasılığına bakmak. Öğretmenlerin yüzde 20’si bu sayede, vahşi bir akıl hastası kötü niyetlerle bir okula geldiğinde buna hemen yanıt verebilecek. İyi eğitimden geçmiş öğretmenler, bunu yapan korkaklar için caydırıcı da olabilir. Güvenlik görevlilerine göre çok daha az maliyette çok daha fazla yatırım. Silahsız bir okul kötü kişiler için bir mıknatıs vazifesi görüyor. Saldırılar sona erer!” diye yazdı.

Trump da oldukça duygulu bir havada geçen toplantı sırasında anlatılanları dikkatle dinledi ve icraat sözü verdi. Ancak Trump’ın öğretmenlerin silahlandırılması teklifi tartışma yarattı.

Trump diğer mesajlarında da, okul saldırılarının ortalama 3 dakika sürdüğünü, polis ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine varmasının ise tahminen 5 ila 8 dakika aldığını belirterek, “İyi eğitimli, silah kullanabilen öğretmenler bu sorunu polis daha gelmeden hemen çözebilir. Bu çok caydırıcı. Eğer potansiyel bir ‘ruh hastası saldırgan’, bir okulda hemen ateş edebilecek yetenekte iyi silah eğitimli öğretmenlerin ve diğerlerinin olduğunu bilirse, bu okula asla saldırmaz. Korkaklar oraya gitmez. Sorun çözülür. Atağa geçilmeli, sadece savunma bir işe yaramıyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Başkan Trump ayrıca, silah satın almada, akıl sağlığına özel vurgu yaparak, kapsamlı geçmiş güvenlik taramaları sisteminin getirilmesine kuvvetli destek vereceğini kaydetti. Silah satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi ve seri ateş düzeneklerinin satışının yasaklanmasına desteğini de dile getiren Trump, “Kongre bu konuda nihayet bir şeyler yapma havasında, umarım” diye yazdı.

Beyaz Saray’daki toplantıda da Trump, silah kullanmayı bilen öğretmenlerin silahlandırılmasının fikrinin yanı sıra, okulların genelinde eski ordu mensuplarının konuşlandırılmasının da, sorunu çok iyi çözebileceğini savundu. Bu seçeneği de değerlendireceklerini ifade eden Trump, bir esnada “Herkes bu fikri beğeniyor mu?” diye sordu. Sadece birkaç kişinin elini kaldırmasından sonra Trump, “Karşı çıkanlar kimler?” diye sorunca bu sefer odada daha fazla elin kalktığı görüldü.