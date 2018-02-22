Trump’ın ‘Öğretmenleri Silahlandıralım’ Teklifi Tartışılıyor

Başkan Donald Trump, geçen hafta Florida’daki okul saldırısından kurtulanlar ve hayatlarını kaybeden öğrencilerin velilerini Beyaz Saray’da ağırladı.
Toplantıda öğrenci ve veliler Trump’a, siyaseti bir kenara bırakma ve Amerika’nın okullarındaki öğrencileri silah şiddeti felaketinden koruma çağrısında bulundu.
Trump da oldukça duygulu bir havada geçen toplantı sırasında anlatılanları dikkatle dinledi ve icraat sözü verdi. Ancak Trump’ın öğretmenlerin silahlandırılması teklifi tartışma yarattı.
Bugün paylaştığı Twitter mesajlarıyla teklifine açıklık getiren Trump, “Yalan haber medyası CNN ve NBC’nin duyurduğu gibi ‘öğretmenlere silah verin’ asla demedim. Söylediğim şuydu; ‘askeri ya da özel eğitim deneyimine sahip, silah kullanabilen öğretmenlere gizli silah taşıma izni” verilmesi olasılığına bakmak. Öğretmenlerin yüzde 20’si bu sayede, vahşi bir akıl hastası kötü niyetlerle bir okula geldiğinde buna hemen yanıt verebilecek. İyi eğitimden geçmiş öğretmenler, bunu yapan korkaklar için caydırıcı da olabilir. Güvenlik görevlilerine göre çok daha az maliyette çok daha fazla yatırım. Silahsız bir okul kötü kişiler için bir mıknatıs vazifesi görüyor. Saldırılar sona erer!” diye yazdı.
Trump diğer mesajlarında da, okul saldırılarının ortalama 3 dakika sürdüğünü, polis ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine varmasının ise tahminen 5 ila 8 dakika aldığını belirterek, “İyi eğitimli, silah kullanabilen öğretmenler bu sorunu polis daha gelmeden hemen çözebilir. Bu çok caydırıcı. Eğer potansiyel bir ‘ruh hastası saldırgan’, bir okulda hemen ateş edebilecek yetenekte iyi silah eğitimli öğretmenlerin ve diğerlerinin olduğunu bilirse, bu okula asla saldırmaz. Korkaklar oraya gitmez. Sorun çözülür. Atağa geçilmeli, sadece savunma bir işe yaramıyor” değerlendirmelerinde bulundu.
Başkan Trump ayrıca, silah satın almada, akıl sağlığına özel vurgu yaparak, kapsamlı geçmiş güvenlik taramaları sisteminin getirilmesine kuvvetli destek vereceğini kaydetti. Silah satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi ve seri ateş düzeneklerinin satışının yasaklanmasına desteğini de dile getiren Trump, “Kongre bu konuda nihayet bir şeyler yapma havasında, umarım” diye yazdı.
Beyaz Saray’daki toplantıda da Trump, silah kullanmayı bilen öğretmenlerin silahlandırılmasının fikrinin yanı sıra, okulların genelinde eski ordu mensuplarının konuşlandırılmasının da, sorunu çok iyi çözebileceğini savundu. Bu seçeneği de değerlendireceklerini ifade eden Trump, bir esnada “Herkes bu fikri beğeniyor mu?” diye sordu. Sadece birkaç kişinin elini kaldırmasından sonra Trump, “Karşı çıkanlar kimler?” diye sorunca bu sefer odada daha fazla elin kalktığı görüldü.
Saldırının olduğu Florida’daki Stoneman Douglas Lisesi öğrencisi Samuel Zeif Beyaz Saray’daki toplantıda, “Eğer (öğrenci) bira alacak yaşta değil, silah da alamamalı. Ortak akıl bunu gerektirir” dedi.
Saldırıda kızını kaybeden Andrew Pollack da, “Sadece bir okul saldırısı bizim bu sorunu çözmemiz için yetmeliydi. Çok sinirliyim çünkü kızımı bir daha göremeyeceğim. Kızımı görmek için şimdi mezarlığa gideceğim. Daha kaç çocuk öldürülmeli?” diye konuştu.
Bazı öğrenciler, Beyaz Saray’ın davetini reddederek, Florida Eyalet Kongresi’nin önünde silah kontrolü reformları yapılması çağrısında bulunan protesto gösterilerine katılmayı tercih etti.
Trump’ın okul saldırısı şüphelisi Nikolas Cruz’dan “ruh hastası” olarak bahsetmesi ve açıklamalarında silah kontrolünden çok zihin sağlığı meselesine vurgu yapması da bazı çevrelerce eleştiriliyor.
Amerika’da 1990’dan bu yana ilkokul ya da ortaokul düzeyindeki okullarda, intihar eden saldırgan hariç iki ya da üzerinde kişinin hayatını kaybettiği 22 silahlı saldırı düzenlendi.
Washington Post ve ABC News’ın ortak anketine göre, kendilerini Demokrat olarak tanımlayanların yüzde 86’sı daha sıkı silah kontrol yasaları olsaydı Florida saldırısının önlenmiş olabileceği görüşünü dile getirirken, bu oran kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanlarda yüzde 67.
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