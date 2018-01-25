Trump'ın 'Önce Amerika' Planı Davos'ta Nasıl Karşılanıyor?

Başkan Trump, İsviçre'deki dağ kasabası Davos'ta her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor. Trump'ın Davos zirvesinde, küresel ticari anlaşmaların yeniden yapılandırılmasını ve bazı ithal ürünlere vergi uygulanmasını öngören ”Önce Amerika” politikasını savunması bekleniyor. Davos'taki delegeler, Trump'la birlikte, küresel ekonomiyle ilgili rakip görüşlerin çarpışmasına tanık olmaya hazırlanıyor.

Her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, siyasi liderlerle iş dünyasının önde gelen simalarının boy gösterdikleri bir zirve.

Bu yıl 2000 yılında Bill Clinton'dan sonra ilk kez bir Amerika başkanı, Davos zirvesine katılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, ”Diyaloğa inancımız çok güçlü. Amerika başkanının da burada olması daha adil bir küreselleşmeyi tartışmaya açmamızı sağlayacak,” diyor.

Ancak Trump'ın küreselleşme ve serbest ticaretle ilgili tutumu, gözle görülür bir gerginlik havası yaratmış durumda.

Mevcut ticari sistemin Amerika'nın aleyhine olduğunu savunan Trump, Salı günü imzaladığı kararnameyle ithal malı çamaşır makinaları ve güneş panellerine ağır gümrük vergisi uygulaması getirdi: ”Bu başkanlık kararnameleri, adil ticaret ilkelerini yüceltiyor ve tüm dünyaya, Amerika üzerinden çıkar sağlayamayacaklarını gösteriyor.”