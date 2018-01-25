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Trump'ın 'Önce Amerika' Planı Davos'ta Nasıl Karşılanıyor?

25.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başkan Trump, İsviçre'deki dağ kasabası Davos'ta her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor. Trump'ın Davos zirvesinde, küresel ticari anlaşmaların yeniden yapılandırılmasını ve bazı ithal ürünlere vergi uygulanmasını öngören ”Önce Amerika” politikasını savunması bekleniyor.

Başkan Trump, İsviçre'deki dağ kasabası Davos'ta her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor. Trump'ın Davos zirvesinde, küresel ticari anlaşmaların yeniden yapılandırılmasını ve bazı ithal ürünlere vergi uygulanmasını öngören ”Önce Amerika” politikasını savunması bekleniyor. Davos'taki delegeler, Trump'la birlikte, küresel ekonomiyle ilgili rakip görüşlerin çarpışmasına tanık olmaya hazırlanıyor.

Her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, siyasi liderlerle iş dünyasının önde gelen simalarının boy gösterdikleri bir zirve.

Bu yıl 2000 yılında Bill Clinton'dan sonra ilk kez bir Amerika başkanı, Davos zirvesine katılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, ”Diyaloğa inancımız çok güçlü. Amerika başkanının da burada olması daha adil bir küreselleşmeyi tartışmaya açmamızı sağlayacak,” diyor.

Ancak Trump'ın küreselleşme ve serbest ticaretle ilgili tutumu, gözle görülür bir gerginlik havası yaratmış durumda.

Mevcut ticari sistemin Amerika'nın aleyhine olduğunu savunan Trump, Salı günü imzaladığı kararnameyle ithal malı çamaşır makinaları ve güneş panellerine ağır gümrük vergisi uygulaması getirdi: ”Bu başkanlık kararnameleri, adil ticaret ilkelerini yüceltiyor ve tüm dünyaya, Amerika üzerinden çıkar sağlayamayacaklarını gösteriyor.”

Zirve, Salı günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Modi'nin mesajı, Trump'ınkiyle taban tabana zıt.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ”Korumacı güçler küreselleşmeye başkaldırıyor. Niyetleri, küreselleşmeyi sadece kendileri için engellemek değil, küreselleşmenin doğal akışını tersine çevirmek,” diyor.

Modi'nin görüşleri, Amerika'nın Avrupalı müttefikleri, Çin ve Japonya gibi büyük ekonomiler tarafından da paylaşılıyor. Peki Trump'ın ”Önce Amerika” planı, Davos'ta nasıl karşılanıyor?

Londra City Üniversitesi'nden İnderjett Parmar, ”Trump, adeta bir tür yüzleşme planı ortaya koyuyor. Uluslararası sistemde birçok değişiklikler yaşanırken, Amerika'nın uluslararası sistemle olan ilişkisi de değişiyor. Bu durum, diğer ülkeler açısından da bir domino etkisi yapıyor. Bu ülkeler, uluslararası düzen içinde daha fazla rekabet doğacağını görmeye başlıyor,” diyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında küreselleşmenin aldatıcı olduğu uyarısında bulunmuştu.

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