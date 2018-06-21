Trump’ın Ortadoğu Heyeti Mısır’da

Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu heyeti Mısır’ın başkenti Kahire’deki temaslarına başladı. Heyet, İsrail-Filistin arasında bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik bir planı masaya yatırmak amacıyla Ortadoğu’da temaslarda bulunuyor.

Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’la Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sissi’yle görüştü. Ziyaret, heyetin üzerinde çalıştığı plana yönelik engelleri aşma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, heyetle Sisi arasındaki görüşmede “Gazze’ye yönelik insani yardımların kolaylaştırılması ihtiyacı” üzerinde durulduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililer, uzun süredir beklenen barış planının tamamlanmaya yakın olduğunu ve bu yaz açıklanmasının beklendiğini söylemişti.

Heyet önceki gün Ürdün Kralı Abdullah, dün de Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’la biraraya gelmişti. Heyetin Katar ve İsrail’i de ziyaret etmesi öngörülüyor ancak resmi bir program açıklanmadı.