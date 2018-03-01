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Trump’ın Panama’daki Yolsuzluk Skandalıyla Bağlantısı Sorgulanıyor

01.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun iki üyesi, Başkan Donald Trump’ın şirketine, Panama’da yaşanan bir yolsuzluk skandalıyla ilgili bilgisi olup olmadığı sorusunu yöneltti

Trump’ın Panama’daki Yolsuzluk Skandalıyla Bağlantısı Sorgulanıyor

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun iki üyesi, Başkan Donald Trump’ın şirketine, Panama’da yaşanan bir yolsuzluk skandalıyla ilgili bilgisi olup olmadığı sorusunu yöneltti. Söz konusu skandal, Panama’da bulunan Trump Okyanus Grubu adlı şirketin bazı emlakçı ve yatırımcılarının kara para aklama ve uyuşturucu kaçaklığına karışmasıyla ilgili iddiaları kapsıyor.

Demokratik üyeler Norma Torres ve Eliot Engel, Trump şirketinin hukuk danışmanı Alan Garten’a mektup gönderdi. Mektuba Reuters haber ajansının erişimi oldu.

Mektupta Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyeleri projeye dahil olan yatırımcı ve emlakçılarla ilgili bir durum değerlendirilmesi yapılıp yapılmadığı soruldu. Mahkeme

kayıtlarına göre Donald Trump, kulübe adının kullanılması iznini vererek yılda 30 ile 50 milyon dolar arasında bir kazanç sağlıyor.

Torres ve Engel sorularını büyük oranda Reuters’ın NBC Haber’le birlikte yaptıkları soruşturmadaki bulgulara dayandırıyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri mektuplarında, “Trump Okyanus Kulübü Panama’yla bağlantılı para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamalarıyla ilgili olarak Trump şirketinin, bu kuruluşun yürüttüğü satışlarda ne kadar bilgisi ve rolü olduğunu bilmek gerekli hale geldi” diyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri “Trump şirketi Trump Okyanus Klübü’ndeki herhangi bir emlakçı ya da yatırımcının para aklama veya yasadışı uyuşturucu trafiğiyle bağlantısı olup olmadığından haberdar mıydı?” şeklinde soru sordular. Üyeler ayrıca “Eğer haberleri varsa bunu Amerika ya da Panamalı yetkililere bildirdiler mi? Şüphelilerle iş bağlantılarını kestiler mi?” şeklinde sorular da yöneltti.

Reuters’ın araştırmasına göre Brezilyalı Alexandre Ventura Nogueira, 2011’de tamamlanan Trump Panama Projesi’nin 3/1 satışından sorumlu.

Nogueira, Brezilya’da uluslararası para aklama soruşturması altında. Soruşturma 2013 yılında Brezilya Maliye Bakanlığı’nın, Nogueira’nın Panama’dan Brezilya’daki hesabına 300 bin dolardan fazla birkaç transfer yapılmasını fark etmesiyle başladı.

Nogueira, kasım ayında Reuters’a verdiği demeçte Brezilya’da herhangi bir yanlış yapmadığını belirtti.

Nogueira, projedeki bazı ortaklarının ve yatırımcıların suçlu olduğunu ve bazılarının Rus mafyasıyla bağlantılı olduğunu Trump Okyanus Klübü Projesi’nin neredeyse tamamlanmasından sonra öğrendiğini belirtiyor.

Nerede olduğu belli olmayan Nogueira, Trump projesi aracılığıyla bilerek para aklamadığını belirtmesine rağmen Panamalı yetkililerin karıştığı başka yolsuzluk olaylarında para akladığını belirtti.

Garten ise kasım ayında, Trump şirketinden Trump ailesi de dahil kimsenin bu kişiyle görüşmediğini belirtti.

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