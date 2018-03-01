Trump’ın Panama’daki Yolsuzluk Skandalıyla Bağlantısı Sorgulanıyor

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun iki üyesi, Başkan Donald Trump’ın şirketine, Panama’da yaşanan bir yolsuzluk skandalıyla ilgili bilgisi olup olmadığı sorusunu yöneltti. Söz konusu skandal, Panama’da bulunan Trump Okyanus Grubu adlı şirketin bazı emlakçı ve yatırımcılarının kara para aklama ve uyuşturucu kaçaklığına karışmasıyla ilgili iddiaları kapsıyor.

Demokratik üyeler Norma Torres ve Eliot Engel, Trump şirketinin hukuk danışmanı Alan Garten’a mektup gönderdi. Mektuba Reuters haber ajansının erişimi oldu.

Mektupta Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyeleri projeye dahil olan yatırımcı ve emlakçılarla ilgili bir durum değerlendirilmesi yapılıp yapılmadığı soruldu. Mahkeme

kayıtlarına göre Donald Trump, kulübe adının kullanılması iznini vererek yılda 30 ile 50 milyon dolar arasında bir kazanç sağlıyor.

Torres ve Engel sorularını büyük oranda Reuters’ın NBC Haber’le birlikte yaptıkları soruşturmadaki bulgulara dayandırıyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri mektuplarında, “Trump Okyanus Kulübü Panama’yla bağlantılı para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamalarıyla ilgili olarak Trump şirketinin, bu kuruluşun yürüttüğü satışlarda ne kadar bilgisi ve rolü olduğunu bilmek gerekli hale geldi” diyor.