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Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 01:31 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi.

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD soruşturma Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TRUMP FİLAN HAVA CIVA. ÖYLE BİR DÜZEN KURULMUŞKİ 200 YILDIR ZAVALLI AMERİKALILAR AMERİKAYI BİZİM SEÇTİĞİMİZ BAŞKAN YÖNETİYOR SANIYORLAR.
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