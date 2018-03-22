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Trump’ın Rusya Soruşturmasındaki Baş Avukatı İstifa Etti

22.03.2018 23:51 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili kendisine danışmanlık veren avukat ekibinin lideri John Dowd istifa etti. Dowd, bu süreçte Trump’ın savunmasını yapan baş müzakereci ve stratejist konumundaydı

Trump’ın Rusya Soruşturmasındaki Baş Avukatı İstifa Etti

Başkan Donald Trump’ın Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili kendisine danışmanlık veren avukat ekibinin lideri John Dowd istifa etti. Dowd, bu süreçte Trump’ın savunmasını yapan baş müzakereci ve stratejist konumundaydı.

Trump’ın avukat heyetine son olarak birkaç gün önce eski savcı Joseph diGenova katılmıştı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Dowd, Başkan Trump’ı sevdiğini ve ona iyi dileklerini sunduğunu söyledi. İstifa kararını kendi rızasıyla aldığını belirten avukat, Başkan’ın son günlerde yasal tavsiyelerini görmezden geldiği iddialarını da reddetti.

Özel Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması kapsamında Başkan Trump’ın ifadesine başvurmayı istiyor. Dowd ve Başkan’ın diğer avukatları son dönemde Özel Savcı Mueller ile gelecekte olması planlanan bu görüşmenin içeriği ve koşulları hakkında müzakereler yürütüyordu.

Başkan Trump ise Mueller’in ekibiyle görüşmeye sıcak bakıyor.

Soruşturmada kritik dönem

Dowd’un yaklaşık bir yıldır süren soruşturmanın en kritik döneminde görevinden ayrılması savcılar ve Trump’ın ekibi arasındaki işbirliğine sekte vurabilir. Soruşturma son dönemde Beyaz Saray’a ve Başkan’ın yakın çevresine kadar genişlemek üzere.

Dowd, hafta sonunda yayınladığı açıklamada Mueller’ın soruşturmaya son vermesini istemişti. Ancak açıklama Başkan’ın Mueller’ın istifasını istediği yönünde sert eleştirilere maruz kalmış, bunun üzerine Dowd, Başkan’ın avukat ekibinin Mueller’in istifasını istemediğinin altını çizmek zorunda kalmıştı.

Ancak Trump, tam bu sırada Mueller’a yönelik eleştirilerinin tonunu arttırmış, geçen hafta attığı bir dizi Twitter mesajıyla soruşturmayı sahte eylemlere dayanan bir cadı avı olarak değerlendirmişti. Trump, soruşturmanın 13 Demokrat tarafından yürütüldüğünü ve bu kişilerin ‘yozlaşmış Hillary’ olarak bahsettiği Hillary Clinton’un destekçileri olduğunu söylemişti. Ancak soruşturmayı yürüten savcı ve eski FBI Başkanı Mueller’in Cumhuriyetçi Partili olduğu biliniyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise Trump’ın bu sözleri soruşturmadan kaynaklanan hayal kırıklığıyla söylediğini, ancak Beyaz Saray’ın Mueller’ı kovmanın yapıcı bir adım olmayacağı görüşünde olduğunu kaydetmişti.

Dowd, Başkan’ın yasal danışma heyetinin liderliğini geçen yıl New York savcısı Mark Kasowitz’den devralmıştı.

Kıdemli bir savunma avukatı olan Dowd, beyzbol yıldızı Pete Rose’un kumar alışkanlığı hakkında hazırladığı raporla biliniyor. Dowd ayrıca İran-Kontra skandalı, Keating Beşlisi olayı ve Enron skandalı gibi önemli davaların savunma ekiplerine yer almıştı.

Dowd, Aralık ayında Başkan Trump’ın hesabından atılan bir Tweet’i üstlenmişti. Tweet’te Beyaz Saray eski güvenlik danışmanı Michael Flynn’in FBI’a yalan söylediği gerekçesiyle aylar önce kovulduğu ifade edilmişti. Tweet, Beyaz Saray’ın Flynn’in FBI’i yanlış yönlendirdiğini önceden bildiği izlenimi yaratmıştı. Dowd, mesajı kendisinin attığını söylemişti.

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