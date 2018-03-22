Trump’ın Rusya Soruşturmasındaki Baş Avukatı İstifa Etti

Başkan Donald Trump’ın Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili kendisine danışmanlık veren avukat ekibinin lideri John Dowd istifa etti. Dowd, bu süreçte Trump’ın savunmasını yapan baş müzakereci ve stratejist konumundaydı.

Trump’ın avukat heyetine son olarak birkaç gün önce eski savcı Joseph diGenova katılmıştı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Dowd, Başkan Trump’ı sevdiğini ve ona iyi dileklerini sunduğunu söyledi. İstifa kararını kendi rızasıyla aldığını belirten avukat, Başkan’ın son günlerde yasal tavsiyelerini görmezden geldiği iddialarını da reddetti.

Özel Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması kapsamında Başkan Trump’ın ifadesine başvurmayı istiyor. Dowd ve Başkan’ın diğer avukatları son dönemde Özel Savcı Mueller ile gelecekte olması planlanan bu görüşmenin içeriği ve koşulları hakkında müzakereler yürütüyordu.

Başkan Trump ise Mueller’in ekibiyle görüşmeye sıcak bakıyor.

Soruşturmada kritik dönem

Dowd’un yaklaşık bir yıldır süren soruşturmanın en kritik döneminde görevinden ayrılması savcılar ve Trump’ın ekibi arasındaki işbirliğine sekte vurabilir. Soruşturma son dönemde Beyaz Saray’a ve Başkan’ın yakın çevresine kadar genişlemek üzere.