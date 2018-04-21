Trump'ın Savunma Ekibi: 'Giuliani'nin Deneyimlerinden Yararlanacağız'

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden davada, Rıza Sarraf’ın savunma ekibinde bir süre yer alan eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Başkan Donald Trump’ın da kişisel avukatlığını yapacak.

Giuliani’nin, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları araştıran özel savcı Robert Mueller yürüttüğü soruşturmada Trump’ın kişisel savunma ekibinde görev yapacağı açıklandı.

Giuliani’nin, ayrıca FBI’ın Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in evi, otel odasına ve bürosuna yaptığı baskınınla ilgili başkanın haklarını savunacağı da kaydedildi.

“Deneyimlerinden yararlanacağız”

Trump’ın avukatlarından Jay Sekulow yaptığı açıklamada, Giuliani dışında iki avukat, Florida kökenli Jane Raskin ve Martin Raskin’in de savunma ekibinde görev alacağını belirtti. Sekulow, Giuliani’yi çok uzun bir süredir tanıdığını ve sonuca derhal gitmek isteyen bir kişiliğe sahip olduğunu ve Giuliani’nin deneyimlerinden yararlanacaklarını kaydetti.

Eski New York Güney Bölgesi Savcısı olarak da görev yapan Giuliani, iki dönem New York Belediye Başkanı olarak da görev yapmıştı. Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen Giuliani, başkanlık seçim kampanyasında da aktif rol almıştı.