Trump'ın Savunma Ekibi: 'Giuliani'nin Deneyimlerinden Yararlanacağız'

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden davada, Rıza Sarraf’ın savunma ekibinde bir süre yer alan eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Başkan Donald Trump’ın da kişisel avukatlığını yapacak.
Giuliani’nin, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları araştıran özel savcı Robert Mueller yürüttüğü soruşturmada Trump’ın kişisel savunma ekibinde görev yapacağı açıklandı.
Giuliani’nin, ayrıca FBI’ın Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in evi, otel odasına ve bürosuna yaptığı baskınınla ilgili başkanın haklarını savunacağı da kaydedildi.
“Deneyimlerinden yararlanacağız”
Trump’ın avukatlarından Jay Sekulow yaptığı açıklamada, Giuliani dışında iki avukat, Florida kökenli Jane Raskin ve Martin Raskin’in de savunma ekibinde görev alacağını belirtti. Sekulow, Giuliani’yi çok uzun bir süredir tanıdığını ve sonuca derhal gitmek isteyen bir kişiliğe sahip olduğunu ve Giuliani’nin deneyimlerinden yararlanacaklarını kaydetti.
Eski New York Güney Bölgesi Savcısı olarak da görev yapan Giuliani, iki dönem New York Belediye Başkanı olarak da görev yapmıştı. Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen Giuliani, başkanlık seçim kampanyasında da aktif rol almıştı.
Giuliani Erdoğan’la Sarraf davasını konuşmuştu
Giuliani, New York’ta devam eden Sarraf davasında eski Amerika Adalet Bakanı Michael Mukasey’le birlikte Sarraf’ın savunma ekibinde danışman avukat olarak görev yapmıştı. Sarraf davasını hakimi Richard Berman, savcılığın Giuliani ve Mukasey’nin avukatlıklarına yaptığı itiraz sonrasında görülen ara duruşmalarda savcılığın iddia ettiği gibi bir çıkar çatışması olmadığı kararını almıştı.
İki avukat Sarraf’ın duruşmalarına katılmayacaklarını ancak Sarraf davasıyla ilgili Türkiye ve Amerikan hükümetleri arasında üst düzey temaslarda bulunacaklarını ifade etmişti. Giuliani, Sarraf davasıyla ilgili eski Adalet Bakanı Mukasey’le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.
Hakim Berman’ın sorularını yanıtlayan Giuliani, Sarraf davasıyla ilgili iki ülke arasında arabuluculuk görevi üstlendiğini açıklamış, yaptığı girişimlerden Adalet Bakanlığı’nı da bilgilendirdiğini açıklamıştı.
Giuliani’nin, ortağı olduğu Greenberg Traurig firmasının Türkiye’nin ABD’de lobicilik faaliyetlerini yürütmesi de uzun süre çıkar çatışması iddialarını gündeme getirmiş, iddialar yapılan duruşmalarda ele alınmış ve çıkar çatışması olmadığına kararı alınmıştı.
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
DJ Avicii ölü bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir
Striptiz kulübünde şok olay!
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Okuyucu Yorumları 0 yorum