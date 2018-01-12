Trump’ın Sözlerine Cumhuriyetçiler de Tepkili

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle yaptığı göçmenlik görüşmeleri sırasında Haiti ve Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen "b—çukuru ülkeler” ifadesiyle ilgili Twitter'da açıklama yaptı.
Trump Twitter mesajında, "Toplantıda tarafımdan kullanılan dil, sert bir dildi, ama bu dil değildi. Esas sert olan DACA açısından büyük bir gerileme anlamına gelen garip bir teklifti” diye yazdı.
Trump, bir diğer mesajında da, "Haitilerle ilgili aşağılayıcı herhangi bir şey asla söylemedim. Sadece elbette ki Haiti'nin çok sorunlu ve çok yoksul bir ülke olduğunu belirttim. Asla 'onları ülkeden atın' demedim. Bu, Demokrat Partililerin uydurması. Haitililerle harika bir ilişkim var. Muhtemelen bundan sonraki toplantıların kayıtlarını tutmak gerekecek — maalesef kimseye güven olmuyor!” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'daki toplantıda bulunan Demokrat Illinois Dick Durbin ise Başkan Trump'ın bu sözleri aynen sarf ettiğini ve tekrarladığını söyledi. Durbin bu sözleri, "ırkçı, bayağı ve rezil” olarak niteledi.
Trump'a Demokratların yanı sıra kendi partisinden de tepkiler peş peşe geliyor.
Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilcilciler Meclisi üyesi Ileana Ros-Lehtinen, bu sözlerin bir ABD Başkanı'nın ağzından çıkmasının akıl almaz olduğunu söyledi ve Trump'ın ırkçı açıklamalar yapmada sefil ve korkunç bir mazisi olduğunu savundu.
2016'da ABD'de bir yasama organına seçilen ilk Somali asıllı Amerikalı olan Minnesota temsilcisi Ilhan Omer de bir açıklama yayımlayarak, "Doğduğum ülkeden utanmıyorum. Kendime Amerikalı demekten de utanmıyorum. Ben bir göçmen, mülteci, Minnesotalı olmaktan gurur duyuyorum. Kendi utanç verici ayrıcalıklarının ötesini göremeyen ABD liderinin, bu ülkeyi nesillerdir mükemmel yapan çeşitliliği kucaklayamamasından ise hicap ve öfke duyuyorum” dedi.
Ailesi Haiti'den göç eden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mia Love da, Başkan Trump'ın sarf ettiği iddia edilen sözlerin, "kaba, bölücü, elitist ve ulusun değerlerine aykırı olduğun belirtti. Utah temsilcisi olan Love, Trump'ı Haitililerden özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake de, "Atalarım buraya daha yoksul ülkelerden gelmişler. Atalarım burada iyi karşılandığı için mutluyum” dedi.
Siyah Kongre Üyeleri Birliği'nin başkanı ve Louisiana temsilcisi Cedric Richmond da, "Başkan Trump'ın yorumları, kendisinin ırksal hassasiyeti olmayan ve cahil görüşlerinin tezahürüdür. Ayrıca, her gün duyduğumuz "Amerika'yı yeniden güçlü yapacağız” sözünün aslında "Amerika'yı yeniden beyaz yapacağız” anlamına geldiği endişelerini arttırıyor” diye konuştu.
Latin kökenli Kongre Üyeleri Birliği Başkanı ve New Mexico temsilcisi Michelle Lujan Gisham da Trump'ın sözlerini "utanç verici, korkunç ve başkanlığa hiç uygun değil” şeklinde niteledi; "Ulusumuzun gücü ve Amerikan rüyası göçmen köklerinizden ve çeşitliliğimizden geliyor” dedi.
Başkent Washington başsavcısı Karl A. Racine, Twitter hesabından Haiti asıllı bir Amerikalı olmaktan gurur duyduğunu dile getirirken, dikkat çekici bir mesaj da eski FBI başkanı James Comey'den geldi.
Comey, Twitter hesabından New York'un simgelerinden ve yıllardır ABD'ye gelen göçmenleri karşılayan Özgürlük Anıtı'na selam ederek, anıtın üzerindeki şiirden alıntı yaptı. "Bitkin düşmüşleri, zavallıları ver bana. Özgürce soluk almaya hasret, biçare kalabalığı, bereketli kıyılarında reddedilmiş zavallıları getir” yazan Comey, ABD'nin gücünün çeşitliliğinden geldiğini hatırlattı.
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