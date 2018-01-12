Trump’ın Sözlerine Cumhuriyetçiler de Tepkili

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle yaptığı göçmenlik görüşmeleri sırasında Haiti ve Afrika ülkeleri için kullandığı iddia edilen "b—çukuru ülkeler” ifadesiyle ilgili Twitter'da açıklama yaptı.

Trump Twitter mesajında, "Toplantıda tarafımdan kullanılan dil, sert bir dildi, ama bu dil değildi. Esas sert olan DACA açısından büyük bir gerileme anlamına gelen garip bir teklifti” diye yazdı.

Trump, bir diğer mesajında da, "Haitilerle ilgili aşağılayıcı herhangi bir şey asla söylemedim. Sadece elbette ki Haiti'nin çok sorunlu ve çok yoksul bir ülke olduğunu belirttim. Asla 'onları ülkeden atın' demedim. Bu, Demokrat Partililerin uydurması. Haitililerle harika bir ilişkim var. Muhtemelen bundan sonraki toplantıların kayıtlarını tutmak gerekecek — maalesef kimseye güven olmuyor!” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'daki toplantıda bulunan Demokrat Illinois Dick Durbin ise Başkan Trump'ın bu sözleri aynen sarf ettiğini ve tekrarladığını söyledi. Durbin bu sözleri, "ırkçı, bayağı ve rezil” olarak niteledi.