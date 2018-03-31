Trump'ın Suriye açıklaması tartışılıyor

İki Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın sözlerini açıklamaya çalıştı. Bir CIA görevlisi ise açıklama için "düşünülmeden söylenmiş" dedi.Beyaz Saray yönetiminden üst düzey iki yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok yakında Suriye'den çekileceğiz" sözlerini değerlendirdi. Reuters haber ajansına konuşan isimlerinin gizli kalmasını isteyen Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Perşembe günkü konuşması sırasında Suriye ile ilgili yorumunun danışmanlarıyla yaptığı fikir alışverişinin bir yansıması olduğunu, militanlar yenilgiye uğratıldıktan sonra Amerikan birliklerinin çekilmesi gerektiği düşüncesini "sesli olarak belirttiğini" söyledi.

Washington'daki yetkililerden biri, "Trump çok açık bir şekilde IŞİD ve kalıntıları yok edildikten sonra ABD'nin güvenliğinin korunması için bölgedeki ülkelerin daha büyük rol oynamasını bekleyeceğini söyledi ve konuyu orada kapattı" dedi. Yetkili ancak böyle bir planın henüz hazır olma aşamasından çok uzakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump, Perşembe günü Ohio'daki konuşmasında, "IŞİD'in canına okuyoruz, yani çok yakında Suriye'den çekileceğiz. Artık sorunla başkaları ilgilensin. Biz ülkemize, ait olduğumuz, olmak istediğimiz yere dönüyoruz" demişti. ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri bulunuyor.