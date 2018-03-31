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Trump'ın Suriye açıklaması tartışılıyor

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Washington yönetimi Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasına sessiz kaldı.

İki Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın sözlerini açıklamaya çalıştı. Bir CIA görevlisi ise açıklama için "düşünülmeden söylenmiş" dedi.Beyaz Saray yönetiminden üst düzey iki yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok yakında Suriye'den çekileceğiz" sözlerini değerlendirdi. Reuters haber ajansına konuşan isimlerinin gizli kalmasını isteyen Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Perşembe günkü konuşması sırasında Suriye ile ilgili yorumunun danışmanlarıyla yaptığı fikir alışverişinin bir yansıması olduğunu, militanlar yenilgiye uğratıldıktan sonra Amerikan birliklerinin çekilmesi gerektiği düşüncesini "sesli olarak belirttiğini" söyledi.

Washington'daki yetkililerden biri, "Trump çok açık bir şekilde IŞİD ve kalıntıları yok edildikten sonra ABD'nin güvenliğinin korunması için bölgedeki ülkelerin daha büyük rol oynamasını bekleyeceğini söyledi ve konuyu orada kapattı" dedi. Yetkili ancak böyle bir planın henüz hazır olma aşamasından çok uzakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump, Perşembe günü Ohio'daki konuşmasında, "IŞİD'in canına okuyoruz, yani çok yakında Suriye'den çekileceğiz. Artık sorunla başkaları ilgilensin. Biz ülkemize, ait olduğumuz, olmak istediğimiz yere dönüyoruz" demişti. ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri bulunuyor.

"En azından bir kaç yıl daha"

Diğer Beyaz Saray yetkilisi ise ulusal güvenlik danışmanlarının Trump'a az sayıda da olsa Amerikan birliklerinin, militanlara karşı elde edilen başarının korunması ve Suriye'nin kalıcı olarak İran üssü haline gelmemesi için en azından bir kaç yıl daha kalması gerektiğini söylediğini anlattı. Yetkili, üst düzey ulusal güvenlik görevlilerinin yakında zamanda Beyaz Saray'da toplantı yaptığını ancak Trump'a Suriye'den çekilmeyi tavsiye edebilecek kadar bir stratejinin henüz oluşmadığını ifade etti. Yetkili, "(Başkan) Şuan için 'çekiliyoruz' diye bir emir vermedi" dedi.

Düşünülmeden söylenmiş

Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA'den dört yetkili de Trump'ın açıklamalarına şaşırdıklarını aktardı. CIA'den üst düzey istihbarat yetkilisi Trump'ın sözleriyle ilgili "Görünüşe göre tamamen düşünülmeden söylenmiş" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Perşembe günkü basın toplantısında soru üzerine, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda karara bağlanmış bir plandan haberdar olmadığını söylemişti.

Trump geçen yıl da Afganistan'dan çekilme konusunda da benzer bir tartışma başlatmış, sonunda Amerikan askerlerinin kalması konusunda ikna olmuştu.

rtr/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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