Trump'ın Suriye opsiyonları

ABD uzmanı Braml’a göre, Washington asıl İran’ı hedef alıyor.DW: ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Guta'nın Duma kentine yapıldığı iddia edilen zehirli gaz saldırısına karşılık olarak tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Sizce bunlar hangi seçenekler olabilir?

Josef Braml: ABD'nin Suriye'ye havadan saldıracağını tahmin ediyorum. Ancak zehirli gaz saldırısına tepki olarak geçen yıl düzenlenen hava harekâtından farklı olarak, bu kez sembolik çerçevede kalmayacak. Bir yıl önce Trump Rusların kuklası olmadığını göstermek istemişti. Aşırıya kaçmamak için de Rusları önceden haberdar etmiş, Rusya da Suriye'yi uyarmıştı. Bu defa saldırının haber verileceğini sanmıyorum.

Trump aynı zamanda Suriye yönetiminin müttefiklerine de ağır bedel ödetileceğini söyledi. Rusya ve İran için de tehlike söz konusu olabilir mi?

Öncelikle İran'ın tedbirli olması lazım. Çünkü İran başka nedenlerden dolayı da ABD'nin hedefinde. Muhtemelen Suriye'de İran tarafından desteklenen güçler de bombalanacak. ABD bu askeri güçlerle kurulan ve Irak üzerinden de geçen hava köprüsünü de sekteye uğratabilir.