Trump’ın Ticari Kararları ABD Borsalarını Sarsıyor

Başkan Trump çarşamba günü hükümetinin Dış Yatırım Risk Belirleme Yenileme (Foreign Investment Risk Review Modernization Act) anlaşmasının Kongre’den geçmesini beklediklerini ve bu anlaşmanın kabul edilmesiyle Çin’den Amerikan teknoloji şirketlerine yapılacak yatırımların daha seri bir biçimde kontrol edileceğine inandığını belirtti, açıklamasında. Başkan bu anlaşmanın Kongre’den geçmesiyle “yabancı yatırımın ABD’nin teknolojik gelişimine olan etkisinin daha rahat kontrol altına alınabileceği gibi ulusal güvenlik ve ekonomik büyüme konusunda da yardımcı olacağına” inandığını belirtti.

Başkan Trump ne yapacak? Birçok yatırımcı Başkan Trump’un tweetlerinde kullandığı sert ifadelerini göz önüne alarak ellerinden teknoloji hisselerini çıkartmalarına rağmen, Başkan’ın gerçek planı açıklandığında bu durum tersine döndü.

Trump’un geçen hafta uygulamaya başladığı ve 1 Temmuz itibarıyla 75 milyar dolara çıkacak ek gümrük vergisi uygulaması dışında, Çinli teknoloji şirketlerine uygulayacağını açıkladığı yatırım yasağının ayrıntıları çarşamba günü açıklandı ve piyasalar bu açıklamaların etkisinde seyretti.

Bu haftaya damgasını vuran gelişme, öncelikle Başkan Donald Trump’ın Çin, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika Açık Ticaret Anlaşması’ndaki ortakları Meksika ve Kanada’ya uygulayacağını açıkladığı yaptırımlar oldu diyebiliriz.

Bu anlaşma sadece Kongre’den değil, Senato’dan da geçmek durumunda. Senatoya sunulacak olan versiyonda sadece Çin değil, Kuzey Kore, İran, Rusya ve Venezuela gibi ABD’nin kara listesinde bulunan diğer ülkeler de var.

Başkan Trump ayrıca Çinli firmaların Amerikan teknolojisini çalması ve kopyalaması konusunda da sert bir tavır sergiliyor ve önümüzdeki dönemde %25’inden fazlası Çin’e ait olan teknoloji şirketlerinin Amerika’da iş yapmasını engellemeyi planlıyor.

Her ne kadar cumhuriyetçiler arasında Başkan’ın Çin’e karşı uygulamayı planladığı yaptırımları destekleyenler çoğunlukta olsa da bazı senatörler bu duruma olan tepkilerini göstermeye başladı. Bunların başını da başkanlık seçimleri sırasında Trump’ın aynı partiden rakibi olan Marco Rubio çekiyor. Rubio Çin’e yapılan uygulamaları şiddetle eleştiriyor ve uzun vadede Amerikan ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirten açıklamalar yapıyor.

Ancak piyasalar Başkan’ın son açıklamalarının ardından rahatlamış görünüyor. Perşembe gününden itibaren SP500 ve Dow endeksleri toparlanmaya başladı ve bugün itibarı ile artık gözler Beyaz Saray’dan çok açıklanmaya başlayacak olan ikinci çeyrek raporlarında olacak. Endekslere baktığımızda 2018’in başından bu yana teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi, bu endeksin önemli şirketleri Facebook ve Amazon’un içine düştüğü kriz vari skandallara rağmen neredeyse %10 oranında değer kazanırken, SP 500 %2, Dow Jones endeksi ise %2 oranında değer kaybetti.