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Trump'ın Türkiye Tweetine Avrupa'dan İlk Tepki

10.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi eş Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye çelik ve alüminyum gümrük vergilerini iki kat arttırmasını “acımasız” diye değerlendirdi

Trump'ın Türkiye Tweetine Avrupa'dan İlk Tepki

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi eş Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye çelik ve alüminyum gümrük vergilerini iki kat arttırmasını “acımasız” diye değerlendirdi.

Donald Trump’ın bu konudaki Twitter mesajını paylaşan Bildt, “Zor bir mali kriz geçiren bir müttefike kilit gümrük tarifelerini iki katına çıkarmak acımasızlıktır. Gerçekten.” diye yazdı.

Trump kendi Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'den çelik ve aluminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim! Alüminyumda oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" diye yazmıştı.

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