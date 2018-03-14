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Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo kim?

14.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, kritik konularda Başkan Trump'la paralel görüşlere sahip bir isim.

Pompeo'nun Türkiye'yi "İslamcı diktatörlük" tanımlaması tartışma yaratmıştı.ABD'de görevden alınan Rex Tillerson'un yerine Dışişleri Bakanlığına atanan Mike Pompeo, kritik konularda Başkan Donald Trump'la paralel görüşlere sahip muhafazakar bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Trump'ın "Harika iş çıkaracak" sözleriyle CIA başkanlığından Dışişleri koltuğuna geçtiğini duyuduğu Pompeo, İran'la nükleer anlaşmanın iptali edilmesini, ayrıca Kuzey Kore'ye daha fazla baskı uygulanmasını savunuyor.

Cumhuriyetçi Parti bünyesindeki Çay Partisi hareketinden gelen Pompeo, 2011-2017 yılları arasında Kansas eyalatinden Temsilciler Meclisi Üyeliği yaptı. Meclis İstihbarat Komisyo'nunda görev yapan Pompeo ayrıca 2012'de Libya’nın Bingazi kentinde düzenlenen ve Amerikan büyükelçisinin öldüğü saldırıyı soruşturmak için kurulan komisyonda yer aldı. Pompeo, Bingazi saldırısı sırasında Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton'u olayın üzerini örtmekle suçlamıştı.

54 yaşındaki Pompeo'yu Türkiye kamuoyunda tanınır hale getiren getiren gelişme ise 15 Temmuz darbe girişimin ardından Twitter'da yaptığı paylaşım oldu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye'ye destek mesajını alıntılayan Pompeo, "Cevad Zarif ve İran hükümeti en fazla Erdoğan ve hükümeti kadar demokratlar. İkisi de totaliter İslamcı diktatörlük" diye yazmıştı.

Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasının ardından Ocak 2017'de CIA başkanlığına atanan Pompeo ilk dış ziyaretini de Ankara'ya yapmıştı. Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşen ziyarette Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşmüştü.

West Point Askeri Akademisini bitiren ve Harvard Üniversitesinde de hukuk eğitimi gören Pompeo, istihbarat konularında Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) gözetleme ve takip programlarını destekliyor. Pompeo, NSA'nın belgelerini sızdıran kurumun eski çalışanı Edward Snowden'ın ise "idam edilmesi gerekentiğini" düşünüyor.

Pompeo, aktif siyasete girmeden önce petrol sahalarına malzeme sağlayan bir firmayı yönetiyordu ve karbon salımını azaltmaya çalışan ABD Çevre Koruma Ajansı'nı eleştiriyordu.

DW,rtr/dpa,AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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