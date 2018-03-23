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Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

23.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirdiği John Bolton tartışmalı görüşleriyle tanınıyor. Neo-muhafazakâr Bolton ayrıca geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert dille eleştirmiş bir isim.

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirdiği John Bolton tartışmalı görüşleriyle tanınıyor.

Neo-muhafazakâr bir isim olan John Bolton 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili olarak, "(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" yorumunu yapmıştı.

Darbe girişimi gecesi Fox televizyonuna düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" söylemişti.

Bolton,"Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek" demişti.

'**Erdoğan bizi sabote etti**'

Erdoğan hükümetinin 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.

Bolton ayrıca "Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan başarıyla çıkması durumunda çok çok geniş bir baskı yaşanacak" demiş ve eklemişti:

"Ordu tasfiye edilecek, tüm mahkemeler tasfiye edilecek. Gerçek otoriter bir baskı olacak."

'Tramvaydan iniyor'

John Bolton 15 Mart 2018'de de Fox televizyonuna Türkiye konusunda benzer düşüncelerini paylaşmıştı. Bolton "Bence asıl endişe kaynağı Erdoğan. Endişem şu ki Türkleri bozarak, laik anayayası iptal ederek Türkiye'de İslamcı devletin temellerini atıyor. Kendisi İstanbul Belediye Başkanı iken 'Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz' demişti. Korkarım ki artık tramvaydan iniyor" dedi.

Bolton ayrıca Suriye konusunda ABD'nin Türkiye'ye Batı yanlısı bir müttefik olarak ihtiyacı olduğunu ancak Erdoğan'ın bunu tersini yaptığını ve Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığı görüşünü paylaşmıştı.

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

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