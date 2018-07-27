‘Trump’la İlişkisi Olan Üç Kadına Daha Sus Payı Verildi’

Başkan Donald Trump’la ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti, Trump’la ilişkilerinden dolayı üç kadına daha sus payı verildiğini öne sürdü. Şimdi bu üç kadının da avukatlığını yaptığını açıklayan Avenatti, kadınlara ödemenin 2016 başkanlık seçimlerinden önce yapıldığını öne sürdü.
Avenatti bu açıklamayı California eyaletindeki West Hollywood’da katıldığı bir forumda yaptı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
“Kadınların Trump’la ilişkiye girdikleri yönünde elinizde kanıt var mı?” sorusuna Avenatti, “Evet” yanıtını verdi.
Avenatti, müvekkillerinden henüz izin almadığı için kanıtı paylaşma yetkisi olmadığını belirtti. Ancak Avenatti, kendisiyle aylar önce temas kuran kadınlara “2016 seçimleri öncesinde sus payı ödendiğini” kaydetti.
Avenatti, Trump ve eski avukatı Michael Cohen’e bu kadınlarla ilgili bilgileri açıklama çağrısında bulundu. Avenatti, “Amerikan halkına bu bilgiyi şu anda açıklamalılar. Bu kadar oyun yeter” dedi.
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