HABER

‘Trump’la İlişkisi Olan Üç Kadına Daha Sus Payı Verildi’

27.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti, Trump’la ilişkilerinden dolayı üç kadına daha 2016’daki başkanlık seçimlerinden önce sus payı verildiğini öne sürdü

‘Trump’la İlişkisi Olan Üç Kadına Daha Sus Payı Verildi’

Başkan Donald Trump’la ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti, Trump’la ilişkilerinden dolayı üç kadına daha sus payı verildiğini öne sürdü. Şimdi bu üç kadının da avukatlığını yaptığını açıklayan Avenatti, kadınlara ödemenin 2016 başkanlık seçimlerinden önce yapıldığını öne sürdü.

Avenatti bu açıklamayı California eyaletindeki West Hollywood’da katıldığı bir forumda yaptı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

“Kadınların Trump’la ilişkiye girdikleri yönünde elinizde kanıt var mı?” sorusuna Avenatti, “Evet” yanıtını verdi.

Avenatti, müvekkillerinden henüz izin almadığı için kanıtı paylaşma yetkisi olmadığını belirtti. Ancak Avenatti, kendisiyle aylar önce temas kuran kadınlara “2016 seçimleri öncesinde sus payı ödendiğini” kaydetti.

Avenatti, Trump ve eski avukatı Michael Cohen’e bu kadınlarla ilgili bilgileri açıklama çağrısında bulundu. Avenatti, “Amerikan halkına bu bilgiyi şu anda açıklamalılar. Bu kadar oyun yeter” dedi.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Özil tartışmasının arkasında EURO 2024 rekabeti mi var?Özil tartışmasının arkasında EURO 2024 rekabeti mi var?
SDG heyetinden Şam'a resmi ziyaretSDG heyetinden Şam'a resmi ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail askerleri Gazze sınırında 14 yaşındaki Filistinli çocuğu başından vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırında 14 yaşındaki Filistinli çocuğu başından vurdu!

ABD Savunma Bakanı: Trump'ın tehditleri askeri ilişkilerimizi etkilemez

ABD Savunma Bakanı: Trump'ın tehditleri askeri ilişkilerimizi etkilemez

Uçak tuvaletinde ölü bulunan bebek ile ilgili olarak bir kadın gözaltına alındı

Uçak tuvaletinde ölü bulunan bebek ile ilgili olarak bir kadın gözaltına alındı

Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti

Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Kafasına bir metrelik demir çubuk saplandı! Hayatta kalmayı başardı!

Kafasına bir metrelik demir çubuk saplandı! Hayatta kalmayı başardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.