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Trump'tan ABD'li pastörün tutukluluğuna tepki: Erdoğan'ın Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için bir şey yapmalı

19.07.2018 04:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetle, cezaevindeki ABD'li Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan çağırda bulundu.

Trump'tan ABD'li pastörün tutukluluğuna tepki: Erdoğan'ın Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için bir şey yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Pastör Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, "Erdoğan bir şeyler yapmalı" dedi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın özgür bırakılması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1019757603570806785

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