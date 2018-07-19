Trump'tan Ağır 'Rahip Brunson' Tepkisi: 'Tam Bir Yüz Karası'

Türkiye’de iki yıla yakın bir süredir hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre'nin ardından son olarak Başkan Donald Trump'tan sert bir açıklama geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Trump, kararı Türkiye açısından "tam bir yüz karası" diye yorumladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin saygın Amerikalı din adamı Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir yüz karası. O çok uzun süredir rehin tutuluyor. @RT_Erdogan (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter adresi) bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O hiçbir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."
Trump, kamuoyu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın bir görüntü sunmasına rağmen kendisi de yönetiminin tamamı gibi Rahip Andrew Brunson'un uzun süren bu tutukluluğu konusunda oldukça hassas.
Trump'tan önce ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da bilinen Helsinki Komisyonu, karara ağır tepki göstermişti.
Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi senatör Roger Wicker, mahkeme kararına ilişkin, “Bugünkü kararın zalimliği dehşet verici” açıklamasında bulundu. Wicker şunları kaydetti:
“Türk hükümeti, rahip Brunson’ın süresi belirsiz tutukluluğunu uzatarak ve bir sonraki duruşmayı Ekim ortasına ayarlayarak bu masum kişiyi, kendisine karşı herhangi bir inandırıcı kanıt ya da mahkumiyet kararı olmadan, tutukluluğunun ikinci yıldönümünden sonra da hapiste tutma niyetini beyan etmiş oldu. NATO’da rehin almanın yeri yoktur. Rahip Brunson derhal serbest bırakılmalıdır.”
Komisyonun eş başkanlığını yapan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chris Smith de, “Son 18 ayda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın bu adaletsizliği sona erdirme kabiliyetine sahip olduğu net ortaya çıktı ama bunu yapmayı reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahip Brunson’ı ve ailesini 649 gündür muazzam acılara maruz bıraktı. Rahip Brunson derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde, bir Amerikan vatandaşının bu zalimce suiistimalinin ülkemizin Türk hükümetiyle ilişkileri üzerinde ciddi neticeleri olmalı” değerlendirmesinde bulundu.
Komisyonun kıdemli üyelerinden Demokrat senatör Ben Cardin de, Brunson’da Türkiye’de hapis tutulmaya devam etmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Cardin, “Bugünkü mahkeme kararı, bu davada adaletin yanlış uygulanmasının bir diğer örneğini oluşturuyor. Türk hükümeti düzmece suçlamaları düşürmeli ve Sayın Brunson’ı hemen serbest bırakmalı” ifadesini kullandı.
Bir diğer kıdemli üye Demokrat milletvekili Alcee Hastings de, “Türkiye’nin rahip Brunson’a çektirdiği eziyet, komplocu suçlamalar, kim olduğu belirsiz görgü tanıkları ve siyasi ajandalar tarafından karakterize edildi ve güvenilir bir adli süreçle hiçbir benzerlik göstermiyor. Türk hükümeti yaklaşık iki yıldır yürürlükte olan OHAL’i kaldırmaya hazırlanıyor olsa dahi, hukukun üstünlüğünün Türkiye’ye geri döndüğü şeklinde bir yanlış düşünceye kapılmamalıyız. Rahip Brunson’ın haksız biçimde hapiste tutulmaya devam etmesi, hiçbir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor” dedi.
Helsinki Komisyonu’nun açıklamasında, rahip Brunson’ın yanısıra Türkiye’de hapiste bulunan NASA bilimadamı Serkan Gölge, Amerikan konsolosluklarının iki yerel çalışanı ve diğer Amerikan vatandaşlarının varlığına da dikkat çekildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları ve casusluk iddialarıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Brunson’ın tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Mahkeme, davaya 12 Ekim’de dördüncü duruşmayla devam edilmesine karar vermişti.
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