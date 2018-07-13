HABER

Trump'tan Almanya'ya Kuzey Akım 2 tepkisi: Korkunç bir şey

13.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Almanya'yı bir kez daha Kuzey Akım 2 projesi üzerinden eleştirdi.

Trump'tan Almanya'ya Kuzey Akım 2 tepkisi: Korkunç bir şey

Daha önce bu proje nedeniyle Almanya'yı "Rusya'nın esiri" diye tanımlayan Trump, Kuzey Akım 2 için "korkunç" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine atıfta bulunarak Berlin'in Moskova ile vardığı anlaşmanın "korkunç" olduğunu söyledi.

İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirenTrump, İngiltere Başbakanı Theresa May'le yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Almanya ile Rusya arasındaki anlaşmayı kasteden Trump, "Benim için bu bir trajedidir, bence yapılan şey korkunç bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"Eğer biri ülkeniz üzerinde böylesine bir güce sahipse; barış için çalışmanız, güçlü bir şekilde çalışmanız nasıl söz konusu olabilir?" diyen Trump, "çok sevdiğini" söylediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de bunu "çok açık bir biçimde ifade ettiğini" belirtti. Trump, anlaşmanın Almanya, Alman halkı ve NATO için "kötü" olduğunu savundu.

Almanya için "Rusya'nın esiri" demişti

Trump, Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ikili görüşme sırasında da Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüş, Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu söylemişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Merkel ise Almanya'nın kararlarını "bağımsız şekilde alan" bir ülke olduğunu söylemişti.

Trump aynı zamanda Almanya'nın enerjisinin yüzde 70'ini Rusya'dan sağladığını iddia etmişti. Resmi verilere göre, Almanya enerjisinin yüzde 23'ünü Rusya'dan satın alıyor.

Dört günlük İngiltere ziyaretini sürdüren Trump, Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

dpa/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Akademisyenlere tehditten yargılanan Peker'e beraatAkademisyenlere tehditten yargılanan Peker'e beraat
'Dünyada En Çok FETÖ’cüyü Kabul Eden Ülke ABD’dir''Dünyada En Çok FETÖ’cüyü Kabul Eden Ülke ABD’dir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

Yine ihmal! Güvenlik tatbikatında binadan ittirilen genç kız öldü

Yine ihmal! Güvenlik tatbikatında binadan ittirilen genç kız öldü

Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.