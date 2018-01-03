HABER

Trump’tan Bannon’a: ‘Kovulduğunda Sadece İşini Kaybetmedi Aklını da Kaybetti’

03.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başkan Donald Trump, yakında piyasaya çıkması beklenen bir kitapta Donald Trump Jr. ile Rus yetkililer arasındaki görüşmeyi “haince” olarak nitelediği belirtilen eski baş stratejisti Steve Bannon’a sert yüklendi.

Başkan Donald Trump, yakında piyasaya çıkması beklenen bir kitapta Donald Trump Jr. ile Rus yetkililer arasındaki görüşmeyi "haince” olarak nitelediği belirtilen eski baş stratejisti Steve Bannon'a sert yüklendi. Trump, bir süre önce görevine son verdiği Bannon için, "Sadece işini kaybetmedi, aklını da kaybetti” dedi.

Medyaya sızan bilgilere göre, Michael Wolff tarafından kaleme alınan yeni kitap, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini hiçbir zaman kazanmayı beklemediği dahil bir dizi ses getirici iddia içeriyor.

"Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçi) başlıklı kitabın New York dergisinde yer alan alıntısında, Trump'ın, başkanlığa aday olmanın markasını güçlendireceği ve "tarifsiz fırsatlar” yaratacağına inandığı belirtiliyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan bir bölüme göre de, Bannon, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve bir grup Rus yetkili arasında 2016 yazında New York'taki Trump Tower'da yapılan görüşmeyi "haince” ve "vatansever olmayan” şeklinde tanımladı.

Bu sözler üzerine bir yazılı açıklama yapan Başkan Trump, "Steve Bannon'ın benimle ya da başkanlığımla hiçbir ilgisi yok. Kovulduğunda sadece işini kaybetmedi , aklını da kaybetti” dedi.

Trump özetle şöyle devam etti:

"Steve, 17 aday adayını yenilgiye uğratıp adaylığı zaten elde etmemden sonra benim için çalışanlardan biriydi. Şimdi kendi başına kaldı. Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını öğreniyor. Steve'in bizim tarihi zaferimizde çok az rolü var; bu zafer, ülkenin unutulmuş erkek ve kadınları tarafından sağlandı. Ama Steve'in Senato'da 30 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçiler'e ait olan Alabama koltuğunun kaybedilmesinde çok rolü var.

Steve, muhalefet partisi olarak adlandırdığı medyayla savaştaymış gibi görünüyor ama Beyaz Saray'daki zamanını kendisini olduğundan çok daha önemli göstermek için medyaya yanlış bilgiler sızdırmakla geçirdi. Onun tek iyi yaptığı şey bu. Steve benimle nadiren baş başa bir görüşme ortamında bulundu ve erişimi ya da bir fikri olmayan, düzmece kitaplar yazmaya yardımcı olduğu birkaç kişiyi kandırmak için etkisi varmış gibi davranıyor.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

İnsanlık daha ölmemiş! Yolda buldu hiç düşünmeden ödedi

İnsanlık daha ölmemiş! Yolda buldu hiç düşünmeden ödedi

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab davasında son gelişmeler! Çok konuşulacak 'Emine Erdoğan' iddiası

Reza Zarrab davasında son gelişmeler! Çok konuşulacak 'Emine Erdoğan' iddiası

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye 'Kudüs' mesajı: Endişe verici!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye 'Kudüs' mesajı: Endişe verici!

Yemen eski Cumhurbaşkanının oğlundan intikam çağrısı

Yemen eski Cumhurbaşkanının oğlundan intikam çağrısı

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den infial yaratacak adım!

İsrail'den infial yaratacak adım!

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

Akıl almaz olay! Yarış atı arabaya çarptı, jokey ağır yaralandı

Akıl almaz olay! Yarış atı arabaya çarptı, jokey ağır yaralandı

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.