Trump’tan Bannon’a: ‘Kovulduğunda Sadece İşini Kaybetmedi Aklını da Kaybetti’

Başkan Donald Trump, yakında piyasaya çıkması beklenen bir kitapta Donald Trump Jr. ile Rus yetkililer arasındaki görüşmeyi "haince” olarak nitelediği belirtilen eski baş stratejisti Steve Bannon'a sert yüklendi. Trump, bir süre önce görevine son verdiği Bannon için, "Sadece işini kaybetmedi, aklını da kaybetti” dedi.
Medyaya sızan bilgilere göre, Michael Wolff tarafından kaleme alınan yeni kitap, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini hiçbir zaman kazanmayı beklemediği dahil bir dizi ses getirici iddia içeriyor.
"Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçi) başlıklı kitabın New York dergisinde yer alan alıntısında, Trump'ın, başkanlığa aday olmanın markasını güçlendireceği ve "tarifsiz fırsatlar” yaratacağına inandığı belirtiliyor.
İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan bir bölüme göre de, Bannon, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve bir grup Rus yetkili arasında 2016 yazında New York'taki Trump Tower'da yapılan görüşmeyi "haince” ve "vatansever olmayan” şeklinde tanımladı.
Bu sözler üzerine bir yazılı açıklama yapan Başkan Trump, "Steve Bannon'ın benimle ya da başkanlığımla hiçbir ilgisi yok. Kovulduğunda sadece işini kaybetmedi , aklını da kaybetti” dedi.
Trump özetle şöyle devam etti:
"Steve, 17 aday adayını yenilgiye uğratıp adaylığı zaten elde etmemden sonra benim için çalışanlardan biriydi. Şimdi kendi başına kaldı. Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını öğreniyor. Steve'in bizim tarihi zaferimizde çok az rolü var; bu zafer, ülkenin unutulmuş erkek ve kadınları tarafından sağlandı. Ama Steve'in Senato'da 30 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçiler'e ait olan Alabama koltuğunun kaybedilmesinde çok rolü var.
Steve, muhalefet partisi olarak adlandırdığı medyayla savaştaymış gibi görünüyor ama Beyaz Saray'daki zamanını kendisini olduğundan çok daha önemli göstermek için medyaya yanlış bilgiler sızdırmakla geçirdi. Onun tek iyi yaptığı şey bu. Steve benimle nadiren baş başa bir görüşme ortamında bulundu ve erişimi ya da bir fikri olmayan, düzmece kitaplar yazmaya yardımcı olduğu birkaç kişiyi kandırmak için etkisi varmış gibi davranıyor.”
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