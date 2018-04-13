Trump’tan Bir Tartışmalı Af Kararı Daha

Beyaz Saray açıklamasında Trump’ın konuyla ilgili değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre Trump, Libby’yi tanımadığını ancak “yıllar boyunca adil olmayan bir muameleye tabi tutulduğunu duyduğunu” belirtti. Trump, “Ümit ederim ki bu tam kapsamlı af, ona hayatının çok üzücü bir kısmını düzeltmesine yardımcı olacak” ifadesini kullandı.

Eski Başkan George W. Bush, 2007’de mahkum edilen Libby’nin 30 aylık cezasını kısaltmış ancak Cheney’nin yoğun baskılarına rağmen af kararı çıkarmamıştı. Sızdırmadan dolayı bugüne kadar kimse suçlanmadı

Başkan Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin o dönemki üst düzey danışmanlarından Lewis “Scooter” Libby için af kararı çıkardı.

Libby’nin davası muhafazakar çevreler tarafından eleştiriliyor. Bu çevreler, Libby’nin, özel yetkili bir savcının aşırı derecede kontrolden çıkmış ve siyasi güdümlü biçimde yürüttüğü bir adli kovuşturmanın kurbanı olduğunu savunuyor. Sözkonusu özel savcı Patrick Fitzgerald, o dönemde adalet bakan yardımcısı olan James Comey tarafından atanmıştı. Comey daha sonra FBI’ın başkanı oldu ama Trump tarafından görevine son verildi. Comey, gelecek hafta piyasaya çıkması öngörülen kitabında Trump’a oldukça ağır eleştiriler yöneltiyor.

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, af kararından önce yaptığı açıklamada, “birçok kişinin, Scooter Libby’nin kontrolden çıkan bir özel savcının kurbanı olduğunu düşündüğünü” söyledi.

Plame ise MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, af kararının, “ulusal güvenliğe karşı suç işleseniz de affedilebilirsiniz” mesajını vereceğini belirtti.

Libby, Trump’ın başkan olmasından bu yana affettiği üçüncü kişi oldu. Trump daha önce de ırkçılıkla suçlanan eski Arizona şefi Joe Arpaio ve bir denizaltının gizli kesimlerinin fotoğraflarını çekmekten mahkum edilen eski bir ABD Donanması mensubunu affetmişti.

Muhafazakarların Plame olayında özel savcıya yönelttiği eleştiriler, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’e yöneltilen eleştirileri hatırlatıyor. Trump Mueller’in soruşturmasını “cadı avı” olarak niteliyor.