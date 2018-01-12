Trump, "Kullandığım dil bu değildi" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilk yılını tamamlamasına günler kala kendini yeni bir krizin içinde buldu. Trump bu kez de Afrika ülkeleri ile Haiti ve El Salvador için kullandığı iddia edilen ifadeler nedeniyle büyük tepki gördü.

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek, "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini bildirdi. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve nüfusu büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini sözlerine eklediği öne sürüldü. Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Erna Solberg ile bir araya gelmişti.

Trump'ın, Haitili göçmenlerin ABD tarafından korunması gerektiğini savunan bir Demokrat senatöre ise, "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun ki?" yanıtı verip, "Çıkarın onları" diye eklediği iddia edildi.