HABER

Trump’tan Brexit Müzakereleri Yorumu: Ben Daha Sert Olurdum

28.01.2018 20:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Amerika Başkanı Donald Trump, Brexit müzakerelerine yaklaşımının İngiltere Başbakanı Theresa May’den daha sert olacağını belirtti.

Amerika Başkanı Donald Trump, Brexit müzakerelerine yaklaşımının İngiltere Başbakanı Theresa May'den daha sert olacağını belirtti.

Trump bu açıklamayı İngiliz ITV kanalına yaptı.

Avrupa Birliği'nin olması gerektiği gibi iyi olmadığını belirten Trump, May'in Brexit müzakerelerinde iyi olup olmadığı yönündeki soruya, kendisinin şu anda yürütülen müzakere yolunu yürütmeyeceğini, kendisinin farklı bir yaklaşımı olmuş olacağını belirtti.

Trump, "Ben daha sert bir duruş sergilerdim” ifadesini kullandı.

May, Trump'ın yemin töreninden sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk yabancı liderdi.

Ancak o tarihden buyana iki ülke arasındaki özel ilişkiler iniş ve çıkışlar yaşıyor. Trump, aşırı sağcı birinin İslam karşıtı videolarını retweet ettikten sonra kendisini eleştiren May'e karşılık vermişti.

Trump'ın İngiltere'de düzenlenen saldırılarla ilgili yorumları da tepkilere neden olmuş, Trump Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'la sosyal medya üzerinden atışmıştı.

Trump röportajda ayrıca Brexit sonucunu tahmin ettiğini çünkü İngilizlerin çoğunun göçmen konusundan endişelendiğini kaydetti.

Trump, "İngiltere'ye her yerden insanların gelmesini istemiyorlar, bu insanlar hakkında birşey bilmiyorlar” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.