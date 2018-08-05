Trump’tan California İçin Federal Kaynakların Kullanımına İzin

Başkan Donald Trump, California’daki yangınları ‘‘büyük felaket’’ olarak niteledi ve batı kıyısını kuzeyden güneye saran alevlerle mücadele etmek için federal kaynakların kullanılmasına izin verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada yardımın geçici ev sağlanması ve evlerin tamir edilmesi için, sigortasız evlerin kayıplarının karşılanması ve iş sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulması için düşük ücretli borç verilmesi şeklinde olabileceği belirtildi.

Hasar değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada bu değerlendirmeler sonucunda farklı bölgelerin yardımdan faydalanabileceği de ifade edildi.

California valisi Jerry Brown Başkan’dan acil durum yardımı istemişti.

Yangınla mücadele uzmanları şu an California eyaleti genelinde 17 büyük yangın olduğunu kaydetti. Binlerce kişi evlerini boşalttı ve sekiz kişi alevler yüzünden hayatını kaybetti.

California eyaletinde şu an kontrol altına alınamayan en büyük yangına ‘Carr Yangını’ adı veriliyor. İki hafta önce başlayan yangının yalnızca yüzde 41’i kontrol altına alınabilmiş durumda. Yangının 533 kilometre karelik alanı yok ettiği sanılıyor. Yangının bir römorkun patlak lastiğinin çelik jantının yere sürtünmesiyle çıkan kıvılcımla başladığı sanılıyor. Alevlerle mücadele sırasında iki itfaiye görevlisi de hayatını kaybetti.

