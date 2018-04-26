Trump’tan Çarpıcı Açıklamalar

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanlığı’na müdahalede bulunmama konusundaki tavrını değiştirebileceğini söyledi. Bakanlık Özel Savcı Robert Mueller’in Başkanın seçim kampanyasıyla Rusya arasında bir gizli anlaşma olup-olmadığı yönündeki soruşturmayı yürütüyor.

Fox haber kanalına verdiği röportajda Trump, "Adalet Bakanlığı’nda olmaması gereken insanlar Amerikan Başkanına karşı bir cadı avı yürütüyorlar. Ben tavrımı aldım ve bu tavrı almak zorunda da değildim. Adalet Bakanlığı’na karışmayacağım şeklindeki bu tavrımı değiştirebilirim" dedi.

Trump’ın Mueller’ı görevinden alabileceği söylentileri daha önce Kongre’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında tepkiyle karşılanmıştı.

Trump, kendisini hakkında Stormy Daniels’e para verdiği iddiasıyla dava açılan avukatı Michael Cohen’den de soyutladı. Trump, Cohen’in de yasal işlerinin yalnızca çok küçük bir kısmını yürüttüğünü söyledi.

Cohen’in aynı zamanda bir işadamı olduğunu söyleyen Trump, kendisinin Cohen’in işiyle bağlantılı gösterilmeye çalışıldığını ama Cohen ile bir iş ilişkisi olmadığını kaydetti.