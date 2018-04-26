Trump’tan Çarpıcı Açıklamalar

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanlığı’na müdahalede bulunmama konusundaki tavrını değiştirebileceğini söyledi. Bakanlık Özel Savcı Robert Mueller’in Başkanın seçim kampanyasıyla Rusya arasında bir gizli anlaşma olup-olmadığı yönündeki soruşturmayı yürütüyor.
Fox haber kanalına verdiği röportajda Trump, "Adalet Bakanlığı’nda olmaması gereken insanlar Amerikan Başkanına karşı bir cadı avı yürütüyorlar. Ben tavrımı aldım ve bu tavrı almak zorunda da değildim. Adalet Bakanlığı’na karışmayacağım şeklindeki bu tavrımı değiştirebilirim" dedi.
Trump’ın Mueller’ı görevinden alabileceği söylentileri daha önce Kongre’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında tepkiyle karşılanmıştı.
Trump, kendisini hakkında Stormy Daniels’e para verdiği iddiasıyla dava açılan avukatı Michael Cohen’den de soyutladı. Trump, Cohen’in de yasal işlerinin yalnızca çok küçük bir kısmını yürüttüğünü söyledi.
Cohen’in aynı zamanda bir işadamı olduğunu söyleyen Trump, kendisinin Cohen’in işiyle bağlantılı gösterilmeye çalışıldığını ama Cohen ile bir iş ilişkisi olmadığını kaydetti.
Trump, Cohen’in “Çılgın Stormy Daniels anlaşmasında” kendisini avukatı olarak temsil ettiğini ve bu konuda da kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını söyledi.
Cohen, Çarşamba günü Daniels’ın, hakkında açtığı davada anayasada var olan “kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkını” kullanacağını söyledi. Daniels, Cohen’in 2016 başkanlık seçimi öncesinde Başkan’la 2006’da yaşadığı ilişki konusunda suskunluğunu koruması için kendisine 130 bin dolar verdiğini iddia ediyor. Başkan Daniels ile ilişkiye girdiğini reddediyor ve ödemeden de haberi olmadığını söylüyor.
Trump ayrıca Kuzey kore lideri Kim Jong Un ile yapılması planlanan görüşmeler için dört ayrı tarih ve beş ayrı yer üzerinde durduğunu aktardı. Trump ayrıca görüşmenin hiç yapılmaması seçeneğine de açık kapı bıraktı.
CIA Başkanı ve Trump’ın Dışişleri Bakan adayı Mike Pompeo, birkaç gün önce Kuzey Kore lideri ile Pyonyang’da görüştü.
Pyonyang ile planlanan liderler zirvesinin amacı Kim Jong Un’u Amerika’yı vurma kapasitesine sahip nükleer füze programından vazgeçmeye ikna etmek. Hayata geçmesi halinde bu bir Amerikan başkanıyla Kuzey Kore lideri arasında yapılan ilk görüşme olacak. Başkan Trump Kim ile Mayıs ya da Haziran aylarında görüşmeyi planladığını söylüyor.
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