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Trump’tan Çin Ürünlerinin Tamamına Vergi Sinyali

20.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Çin’den ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisi uygulamak istediğini söyledi

Trump’tan Çin Ürünlerinin Tamamına Vergi Sinyali

Başkan Donald Trump, Çin’den ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisi uygulamak istediğini söyledi.

“500’e gitmek istiyorum”diyen Trump, bu sözüyle geçen yıl Çin’den ithal edilen yaklaşık 500 milyar dolar değerinde ürüne atıfta bulundu. Trump açıklamayı CNBC kanalına verdiği röportajda yaptı.

Trump yönetimi şu ana kadar 34 milyar dolar değerinde Çin ürününe gümrük vergisi uyguladı.

Washington geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününü daha vergi uygulanacak ürünler listesine koymuştu. Bu ürünlere Eylül ayına kadar vergi uygulanması planlanıyor.

Trump’ın yorumları Amerikan borsalarında da düşüşe neden oldu.

Çin de Amerika’dan aldığı soya fasulyesi ve domuz eti gibi ürünlere koyduğu benzer vergilerle misilleme yaptı.

Pekin vergilerle tarım gibi, Trump’ın tabanını daha çok etkileyecek sektörleri hedef alıyor.

Trump, “Bunu siyaset için değil, ülkem için doğru şeyi yapmak adına yapıyorum. Çin tarafından uzun süredir soyulup soğana çevrildik” dedi.

Trump, Ticaret Bakanlığı’ndan otomobil ithalatının ulusal güvenliğe zarar verip vermediğini incelemesini de istedi. Ulusal güvenliğe tehdit olduğu sonucuna varılması halinde vergi uygulaması ve diğer ticaret sınırlamaları meşrulaşmış olacak. Bu yıl başında çelik ve alüminyum ithalatına getirilen kısıtlamalar da ulusal güvenlikle gerekçelendirilmişti.

Otomobile getirilen vergilerin küresel ticarette gerilimi iyice arttırması bekleniyor. Amerika geçen yıl 192 milyar dolar değerinde otomobil ve 143 milyar dolar değerinde otomobil parçası ihraç etti. Bu rakamlar geçen yılki 29 milyar dolarlık çelik ve 23 milyar dolarlık alüminyum ihracatını da gölgede bırakıyor.

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