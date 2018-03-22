Trump’tan Çin’e 60 Milyar Dolarlık Ağır Gümrük Vergisi

Başkan Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine imza attı. İmza öncesi açıklama yapan Trump, Çin’in çok ciddi fikri mülkiyet hırsızlığına imza attığını söyledi.

Kameraların karşısına geçen ABD Başkanı, Çin’le olan ticari açığın kontroldan çıktığını savundu. Açığın 504 milyar doları bulduğunu söyleyen Trump, Pekin yönetiminden arz fazlasını 100 milyar dolar düşürmesini talep etti.

Ticaret memorandumunu imzalamadan önce konuşan Donald Trump, yüksek teknoloji ürünleriyle ilgili “Süregelen yüz milyarlarca dolar değerinde fikri mülkiyet hırsızlığı” var dedi.

Trump, Güney Kore’yle olan anlaşmaların da fazlasıyla tek taraflı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Tüm ticaret ortaklarının ABD ile müzakere etmek istediğini söyleyen Başkan, Avrupa Birliği’yle de ticaret engellerinin azaltılması için görüşmelere başlanacağını duyurdu.

ABD'nin en fazla ticaret açığı verdiği ülkeler arasında birinci sırada Çin, ikinci sırada Meksika yer alıyor.