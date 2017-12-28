HABER

Trump’tan Çin’e ‘Kuzey Kore’ Tepkisi

28.12.2017 22:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başkan Donald Trump, Çin’i, Kuzey Kore’ye petrol sevkiyatına olanak tanımakla suçladı.

Başkan Donald Trump, Çin'i, BM yaptırımlarını ihlal etmediğinde ısrarcı olsa da, Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatına olanak tanımakla suçladı.

Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "SUÇ ÜSTÜ yakalandı – Çin'in Kuzey Kore'ye petrolün gitmesine izin vermesinden çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu, böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamaz” diye yazdı.

Güney Kore'de bir gazete bugün yayımladığı haberde, Çin'e ait bir geminin, Kuzey Kore'ye ulaştırılmak üzere bir Kuzey Kore gemisine denizde yasadışı olarak petrol naklettiğini yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin son dönemdeki uzun menzilli füze denemelerine yanıt olarak, bu ülkenin petrole erişimini sınırlandırmaya dönük yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, gazetecilere brifinginde Güney Kore medyasındaki haberin sorulması üzerine, Çin ve ordusunun BM'nin Kuzey Kore kararlarını sıkı biçimde uyguladığını yineleyerek, haberi yalanladı.

Ren, "Bahsettiğiniz durum kesinlikle yok” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.