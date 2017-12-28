Trump’tan Çin’e ‘Kuzey Kore’ Tepkisi

Başkan Donald Trump, Çin'i, BM yaptırımlarını ihlal etmediğinde ısrarcı olsa da, Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatına olanak tanımakla suçladı.

Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "SUÇ ÜSTÜ yakalandı – Çin'in Kuzey Kore'ye petrolün gitmesine izin vermesinden çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu, böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamaz” diye yazdı.

Güney Kore'de bir gazete bugün yayımladığı haberde, Çin'e ait bir geminin, Kuzey Kore'ye ulaştırılmak üzere bir Kuzey Kore gemisine denizde yasadışı olarak petrol naklettiğini yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin son dönemdeki uzun menzilli füze denemelerine yanıt olarak, bu ülkenin petrole erişimini sınırlandırmaya dönük yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, gazetecilere brifinginde Güney Kore medyasındaki haberin sorulması üzerine, Çin ve ordusunun BM'nin Kuzey Kore kararlarını sıkı biçimde uyguladığını yineleyerek, haberi yalanladı.

Ren, "Bahsettiğiniz durum kesinlikle yok” dedi.