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Trump’tan Çin’e Yeni Suçlama

25.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Çin’i ticaret konusunda “kirli” taktikler uygulamakla suçladı. Trump bu suçlamayı Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşı konusunda sert müzakerelere hazırlandığı bir sırada yaptı

Trump’tan Çin’e Yeni Suçlama

Başkan Donald Trump, Çin’i ticaret konusunda “kirli” taktikler uygulamakla suçladı. Trump bu suçlamayı Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşı konusunda sert müzakerelere hazırlandığı bir sırada yaptı.

Trump bu sabah twitterdan paylaştığı mesajında, Çin’in özellikle Amerikalı çiftçileri misilleme niteliğindeki vergilerle hedef aldığını belirterek, “Çünkü onlara sevgi ve saygı beslediğimi biliyorlar” ifadesini kullandı. Trump’ın bu açıklaması Amerikan yönetiminin çiftçiler için 12 milyar dolarlık kurtarma paketini açıklamasının ertesine denk geldi. Paket, Trump’ın Çin ve diğer ülkelerle ticari anlaşmazlıklar yaşadığı bir dönemde açıklandı.

Trump mesajında, Çin’le ticari ilişkilere değinerek “Başarısız olacakları girişimlerinde çok kirli davranıyorlar. Biz iyi olduk - şu ana kadar!” diye yazdı.

Trump, bugün (Çarşamba) Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve diğer Avrupalı yetkililerle görüşüyor. İki taraf arasındaki ticari anlaşmazlıkların otomobil sektörüne sıçrama ihtimalinden endişe ediliyor.

Trump, ulusal güvenliği gerekçe göstererek ithal edilen demir ve alüminyuma vergiler getirmiş, AB ve Kanada bu gerekçeyi reddetmişti. Trump ayrıca ithal edilen araçlara da vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Geçen yıl otomobil ithalatı toplamda 335 milyar doları bulmuştu.

AB Trump’ın araç ve yedek parçalara vergi uygulaması durumunda ürünlere 20 milyar dolar tutarında vergi uygulayacağını açıkladı.

Trump dünkü (Salı) twitter mesajında da “hem Amerika hem Avrupa Birliği bütün vergileri, engelleri, sübvansyonları kaldırsın. Bu sonunda serbest piyasa ve adil ticaret olarak adlandırılıyor. Umarım yaparlar biz hazırız ama onlar yapmayacak” dedi.

Trump yönetimi Pekin’in yüksek teknolojili sanayi politikalarıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle Çin mallarına 34 milyar dolar tutarında vergi uygulaması başlatmıştı. Çin de karşılık olarak bazı tarım ürünlerine vergi koymuş, bu adım özellikle 2016 seçimlerinde Trump’ı destekleyen ülkenin ortabatısındaki çiftçileri etkilemişti.

Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere 500 milyar dolarlık vergi getirme tehdidinde de bulunmuştu.

Tarım Bakanlığı Trump’ın vergilerine karşılık verilmesi nedeniyle etkilenen çiftçilere doğrudan ödeme yapacak 12 milyar dolarlık bir programı hayata geçireceği açıkladı.

Kongre seçimlerinin yaklaştığı bir sırada yönetim, Amerikalı çiftçilerin uğradığı zarardan endişe ediyor.

Yönetim, söz konusu destek programının sadece geçici olduğunu kaydediyor.

Tarım Bakanı Sonny Perdue, bunun Trump’a uzun dönemli çözüm bulma olanağı sunacak kısa vadeli bir çözüm olduğunu belirtti. Bakanlık yetkilileir bunun bir kurtarma paketi olmadığını belirtiyor.

Ancak gelişmelerin ekonominin diğer sektörleri için “pandoranın kutusunu açabileceği” yorumları yapılıyor.

Senatör John Kennedy, “Vergilerden etkilenecek otomobil üreticilerine ve petro kimya üreticilerine ne söyleyeceğimizi öğrenmek istiyorum” dedi.

Trump, planını eleştirenlere kaşı çıktı ve “soğukkanlı olun, sonuç buna değecek” dedi. Trump twitter mesajında, “Müzakereler sırasında dizüstü çökmek sadece süreci uzatır. Müzakereler çok iyi yürüyor, soğukkanlı olun. Sonuç buna değecek” ifadesini kullandı.

Programın İşçi Bayramı’nda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yetkililer, doğrudan ödemenin soya, mısır, buğday, pamuk üreticilerine yardımcı olacağını düşünüyor.

Tarım Bakanlığı yetkilileri bunun için Kongre’nin onayına gerek olmadığını belirtiyor.

Programlardan en fazla etkilenen grubun soya üreticileri olduğu tahmin ediliyor. Soya fiyatları son iki ayda yüzde 18 arttı.

Ticaret savaşlarından önce Tarım Bakanlığı, Amerikan tarım gelirlerinin bu yıl 60 milyar dolar düşeceğini hesaplıyordu.

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