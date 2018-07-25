Trump’tan Çin’e Yeni Suçlama

Başkan Donald Trump, Çin’i ticaret konusunda “kirli” taktikler uygulamakla suçladı. Trump bu suçlamayı Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşı konusunda sert müzakerelere hazırlandığı bir sırada yaptı.

Trump bu sabah twitterdan paylaştığı mesajında, Çin’in özellikle Amerikalı çiftçileri misilleme niteliğindeki vergilerle hedef aldığını belirterek, “Çünkü onlara sevgi ve saygı beslediğimi biliyorlar” ifadesini kullandı. Trump’ın bu açıklaması Amerikan yönetiminin çiftçiler için 12 milyar dolarlık kurtarma paketini açıklamasının ertesine denk geldi. Paket, Trump’ın Çin ve diğer ülkelerle ticari anlaşmazlıklar yaşadığı bir dönemde açıklandı.

Trump mesajında, Çin’le ticari ilişkilere değinerek “Başarısız olacakları girişimlerinde çok kirli davranıyorlar. Biz iyi olduk - şu ana kadar!” diye yazdı.

Trump, bugün (Çarşamba) Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve diğer Avrupalı yetkililerle görüşüyor. İki taraf arasındaki ticari anlaşmazlıkların otomobil sektörüne sıçrama ihtimalinden endişe ediliyor.