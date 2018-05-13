Trump’tan Çinli Teknoloji Devine Yardım Çabası

Amerika geçen yıl anlaşmaya uymadığı ve ihlali gerçekleştiren çalışanlarına ceza vermediği gerekçesiyle ZTE’ye 1,2 milyar dolar ceza kesmişti.

ZTE’ye malzeme satışını 2025 yılına kadar durdurmuştu. Bunun ardından ZTE Shenzhen’deki fabrikasında üretimi durdurdu.

Amerika, çalışanlarının Kuzey Kore ve İran’a yönelik Amerikan ticaret denetimi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle

Trump Twitter mesajında ‘‘Çin’de çok kişi işsiz kaldı’’ dedi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le birlikte ZTE’deki ekonomik krizi çözmek için çalıştığını kaydetti. Trump Ticaret Bakanlığı’na ‘bu işi halledin’ talimatı verdiğini söyledi.

ZTE, kablosuz istasyonlarının kurulumu, optik fiber ağlarının ve akıllı telefonlarının imalatı için Amerika tarafından sağlanan parçaların tedarikinin durdurulması nedeniyle büyük operasyonlarına ara verdiğini açıklamıştı.

Başkan Donald Trump, Çinli teknoloji firması ZTE’nin işlerine hızla dönüş yapabilmesi için bir yol bulmaya çalıştığını belirtti.

75 bin çalışanı olan ZTE 160’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket Amerika’nın dört numaralı akıllı telefon satıcısı. Amerika’nın Nisan ayında yaptırımları açıklamasının ardından şirket ticaret yasaklarına uyacağını bildirmiş ve Amerikan Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermişti.

Trump’ın Çinli şirkete yardım etme kararı dünyanın iki büyük ekonomisinin ticari ilişkilerini olumlu etkileyebilir. Trump, 150 milyar dolarlık Çin ürününe gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Pekin de benzer vergilerle Washington’a karşılık vermişti.

