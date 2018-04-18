Trump’tan Comey'le İlgili Çelişkili Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl görevden aldığı dönemin Federal Soruşturma Bürosu FBI Başkanı James Comey'i kovma nedeninin “düzmece Rusya soruşturması” olmadığını belirtti. Trump’ın bu mesajı, geçen yıl yaptığı açıklamayla çelişti.

Trump, Comey’i 9 Mayıs 2017’de görevden almıştı. FBI, o dönemde Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını ve Moskova ile Trump’ın kampanyası arasında olası gizli işbirliğini soruşturuyordu. Comey’nin kovulması sonrası eski FBI başkanı Robert Mueller, soruşturmayı yürütmek üzere özel savcı olarak atanmıştı.

Moskova ile bağlantıları olduğu iddiasını reddeden Trump ise Twitter hesabında “Tarihin en kötü FBI Başkanı, kaypak James Comey, düzmece Rusya soruşturması nedeniyle kovulmadı. Ortada Demokratlarınki dışında Rusya ile gizli bir anlaşma da yok” mesajını paylaştı.

Oysa Donald Trump, Comey’i kovduktan iki gün sonra NBC televizyonuna verdiği mülakatta, “Aslında kovma kararını verdiğimde kendime dedim ki, ‘Trump ve Rusya ile ilgili bu şey tamamen uydurma bir hikaye. Seçimi kaybeden Demokratların mazereti” demişti.