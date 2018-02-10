Trump'tan Demokratlar'ın Hazırladığı Belgeye Ret

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Parti üyeleri tarafından hazırlanan iç yazışma belgesinin kamuya açılmasına onay vermedi.

Geçtiğimiz haftalarda, Cumhuriyetçi Partili üyelerin hazırladığı ve FBI’ın Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page hakkındaki izleme ve dinleme kararı için yanıltıcı bilgi kullandığını iddia eden iç yazışma belge, Başkan tarafından kamuya açıklamıştı.

Cuma akşamı yayınlanan açıklamada, Başkan Trump’ın, Demokratlar’ın hazırladığı belgeyi kamuya açmama kararı aldığı çünkü belgenin ‘pek çok gizli kalması gereken ve hassas bilgiler içerdiği’ belirtildi.

Başkan, bugün Twitter’dan bu konu hakkında mesajlar paylaştı.

Trump Twitter’da şunları söyledi: ‘Demokratlar oldukça siyasi ve uzun bir belge gönderdi. İstihbarat kaynaklarının ve metotlarının belirtildiği yerlerde, kamuya açılmadan önce düzenleme yapılması gerektiğini bilerek. Böylece de Beyaz Saray’ı şeffaf olmamakla suçlayacaklardı. Ben de onlara yeniden yazmalarını ve uygun bir halde göndermelerini söyledim.’