Trump'tan Demokratlar'ın Hazırladığı Belgeye Ret

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Parti üyeleri tarafından hazırlanan iç yazışma belgesinin kamuya açılmasına onay vermedi.
Geçtiğimiz haftalarda, Cumhuriyetçi Partili üyelerin hazırladığı ve FBI’ın Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page hakkındaki izleme ve dinleme kararı için yanıltıcı bilgi kullandığını iddia eden iç yazışma belge, Başkan tarafından kamuya açıklamıştı.
Cuma akşamı yayınlanan açıklamada, Başkan Trump’ın, Demokratlar’ın hazırladığı belgeyi kamuya açmama kararı aldığı çünkü belgenin ‘pek çok gizli kalması gereken ve hassas bilgiler içerdiği’ belirtildi.
Başkan, bugün Twitter’dan bu konu hakkında mesajlar paylaştı.
Trump Twitter’da şunları söyledi: ‘Demokratlar oldukça siyasi ve uzun bir belge gönderdi. İstihbarat kaynaklarının ve metotlarının belirtildiği yerlerde, kamuya açılmadan önce düzenleme yapılması gerektiğini bilerek. Böylece de Beyaz Saray’ı şeffaf olmamakla suçlayacaklardı. Ben de onlara yeniden yazmalarını ve uygun bir halde göndermelerini söyledim.’
Temsilciler Meclisi’nin 2 numaralı Demokrat lideri Steny Hoyer, yayınladığı açıklamada, Başkan Trump’ın belgeyi kamuya açmama kararının oldukça rahatsız edici olduğunu belirtti.
Beyaz Saray’dan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na gönderilen mektupta, belgede yayınlanmadan önce bazı düzeltmeler yapılması gerektiği belirtildi.
İstihbarat Komisyonu’nun Cumhuriyetçi başkanı Devin Nunes de yaptığı açıklamada, Demokratlar’ı içerik konusunda uyardığını belirtti.
Beyaz Saray’ın açıklamasında ayrıca Başkan’ın, Adalet Bakanlığı’na, Demokratlar’ın belgesiyle ilgili olarak, Komisyon’a teknik konularda destekte bulunmasını söylediği ifade edildi.
Cumhuriyetçiler’in kamuoyuna açıkladığı dört sayfalık iç yazışmaları FBI’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturması sırasında yetkisini kötüye kullandığını iddia ediyordu.
Geçen hafta yayınlanan belgede, FBI’ın, Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page’in Rusya’yla olan iletişimlerinin takibe alınması için, Demokrat Parti tarafından finanse edilen ve eski bir İngiliz ajanının hazırladığı araştırmayı kullandığı belirtiliyordu.
Cumhuriyetçiler’in bir bölümü, Demokrat Parti tarafından finanse edilen bir araştırmanın kullanılmasının, Özel Savcı Mueller’ın Rusya soruşturmasını siyasi bir soruşturmaya dönüştürdüğünü savunuyor.
Demokratlar da kendi belgelerinin Cumhuriyetçiler'in iç yazışmalardaki hatalarını ve eksikliklerini ortaya koyacağını savunarak, belgelerinin kamuya açıklanmasını talep etmişti.
FBI, Demokratlar’ın hazırladığı iç yazışma konusunda bir yorumda bulunmadı.
Adalet Bakanlığı'nın, Demokratlar’ın hazırladığı belgede, yoğun olarak sadece FBI’dan gelen istihbaratın kullanıldığı konusunda endişeleri olduğu belirtiliyor.
Sınırda büyük hareketlilik
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!
Cips devinden tepki çeken açıklama
Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti
Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var
Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...
Meral Akşener'den sert çıkış: Dünyayı hepinize dar ederim
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Biri bu çılgını durdursun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum