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Trump'tan "dilim sürçtü" açıklaması

17.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Helsinki'de Putin'le düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi için bir neden göremediğini söyleyen Trump, gelen yoğun tepkilerin ardından dilinin sürçtüğünü savundu.

Trump'tan "dilim sürçtü" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak kendisini yanlış ifade ettiğini söyledi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtmişti. Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, aslında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savundu.

Trump Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin görüşünü kabul ettiğini belirterek, "İstihbarat servislerimize tamamen güveniyorum" dedi. Trump, kendisinin seçim kampanyasının bu sürece dahil olduğu iddialarını ise reddetti. Rusların faaliyetlerinin seçim sonucunu etkilemediğini savunan Trump, Kasım 2018'de düzenlenecek Kongre seçimlerinde güvenliği sağlamak içinse en iyi şekilde çalışacaklarını söyledi.

Helsinki'deki basın toplantısında Trump'a Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tespiti hatırlatılmış ve kendisinin Rusya'yı kınayıp kınamayacağı sorulmuştu. Trump ise Rusya'yı kınamaktan kaçınmış ve "İstihbaratçılarıma güveniyorum ama Devlet Başkanı Putin bugün bu iddiayı son derece güçlü bir biçimde reddetti" demişti.

Helsinki'deki zirvenin ardından Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere ABD siyasetinin önde gelen birçok ismi, Donald Trump'ı Putin karşısındaki tutumu nedeniyle sert bir dille eleştirmişti.

"Putin'le daha iyiydi"

Trump, söz konusu açıklamalarından birkaç saat önce attığı tweet'te ise, "NATO'yla büyük miktarda para topladığımız harika bir görüşme yaptım, Putin'le görüşmem ise daha bile iyiydi. Maalesef bu haberlere böyle yansımıyor. Yalan haberler delirmiş durumda!" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell da Salı günü açıklamalarda bulundu. NATO'yu "tarihin en önemli askeri ittifakı" olarak tanımlayan McConnell, "Avrupa ülkeleri dostumuzdur, Ruslarsa değillerdir" dedi.

Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye çalıştığına ilişkin "inkar edilemez kanıtlar" olduğunu belirten McConnell, Senato'nun "Rus tehdidini" gayet iyi kavradığını ifade etti.

Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada Trump'ın da adı geçiyor. Rusya, seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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