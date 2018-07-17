ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak kendisini yanlış ifade ettiğini söyledi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtmişti. Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, aslında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savundu.

Trump Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin görüşünü kabul ettiğini belirterek, "İstihbarat servislerimize tamamen güveniyorum" dedi. Trump, kendisinin seçim kampanyasının bu sürece dahil olduğu iddialarını ise reddetti. Rusların faaliyetlerinin seçim sonucunu etkilemediğini savunan Trump, Kasım 2018'de düzenlenecek Kongre seçimlerinde güvenliği sağlamak içinse en iyi şekilde çalışacaklarını söyledi.