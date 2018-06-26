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Trump'tan Erdoğan'a tebrik

26.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaptıkları telefon görüşmesinde seçimlerdeki başarısından ötürü tebrik etti.

Trump'tan Erdoğan'a tebrik

İki lider Menbiç ortak yol haritasının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump, Erdoğan'ı Pazar günkü seçimlerde elde ettiği zaferden ötürü tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Salı günü yayınlanan basın açıklamasında iki liderin, ülkeleri arasındaki "stratejik ortaklığa" dikkat çektikleri kaydedildi. Trump ve Erdoğan'ın, "başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit ettikleri" belirtildi.

Görüşmede ayrıca liderlerin, Suriye'de Menbiç için kararlaştırılan ortak yol haritasını uygulama ve terörle mücadele konularında ikili işbirliğine devam edilmesinin önemini vurguladıkları belirtildi.

Açıklamada, Trump ve Erdoğan'ın, 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinde bir araya gelmeyi "sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettikleri" kaydedildi.

Türkiye ve ABD, Haziran ayında Menbiç konusunda uygulanacak plan üzerinde anlaşmışlardı. Geçen hafta ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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