Trump’tan Eski Avukatına Sert Çıkış

Başkan Donald Trump, kişisel avukatının kendisiyle yaptığı özel telefon görüşmelerinin kaydını almış olmasıyla ilgili olarak, bunun tamamen duyulmamış bir durum olduğunu ve muhtemelen de yasadışı olduğunu söyledi.
Başkan Trump avukatı Michael Cohen’in, porno filmleri yıldızı ve eski Playboy modeli Stormy Daniels’a, konuşmaması karşılığında kendisi adına ödeme yaptığı iddialarını reddetmişti. Başkan Trump “İyi haber, en sevdiğiniz Başkanınız yanlış bir şey yapmadı!” diye bir Twitter mesajı yayınladı.
Trump mesajın tamamında şöyle dedi: “Devletin (sabahın köründe) bir avukatın ofisine baskın düzenlenmesi akıl almaz, hatta neredeyse hiç duyulmamış bir şey. Daha akıl almaz olansa, bir avukatın müşterisiyle görüşmesini kaydetmesi. Hiç duyulmamış bir şey, belki de yasa dışı. İyi haberse, en sevdiğiniz Başkanınız yanlış bir şey yapmadı!”
Söz konusu telefon konuşması kaydının bu yılın başlarında FBI ajanlarının Cohen’in ofisine ve kaldığı yere yaptıkları baskında ele geçirildiği belirtiliyor.
New York eyaleti yasaları iki tarafın onayı olmadan telefon konuşmalarının kaydedilebilmesine izin veriyor. Diğer yerel mahkemelerse iki tarafın da izninin olmasını şart koşuyor. Söz konusu konuşma yapıldığında hem Cohen, hem Trump’ın hangi eyalette olduklarıysa bilinmiyor. Cohen’in ayrıca daha önce kimle konuştuğuna bakılmaksızın deneme kayıtları da yapmış olduğu ifade ediliyor.
Cohen’in elindeki bu kayıtlar Başkan Trump’ın seçimlerden önce kendisine zarar verecek bu konuların üzerini kapatmaya çalışıp çalışmadığı konusundaki soru işaretlerini arttırıyor. Daha önce yapılan açıklamada Trump’ın seçim kampanyasındaki yetkililer, Donald Trump’ın bir başka kadın Karen McDougal’a da ödeme yapıldığı konusunda bir bilgisi olmadığını öne sürmüştü.
Michael Cohen de bu konuyla ilgili olarak kendisine Clinton döneminde Beyaz Saray avukatlığını yapmış bir isim olan Lanny Davis’i avukat olarak tuttu.
Cohen’e yönelik şu an herhangi bir suçlama bulunmuyor. Başkan Donald Trump’ın şu anki avukatı Rudy Giuliani de yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın bu konuyla alakalı olarak yanlış hiçbir şey yapmadığını söyledi. Giuliani, “Michael Cohen’in ses kaydında bahsettiği ödeme kesinlikle yapılmadı. Ayrıca burada önemli olan bir nokta da şu: Eğer yapılacaksa Başkan bu ödemenin banka çekiyle yapılmasını söyledi ki doğru olanı da buydu. Böylece ödemenin yasal olarak da kaydı olacaktı” dedi.
Trump’la avukatı Cohen arasında eski Playboy yıldızına yapıldığı iddia edilen ödemeye ilişkin telefon konuşması kaydı bulunduğu haberini ilk olarak Cuma günü The New York Times gazetesi duyurdu.
FBI, Cohen’in kaldığı yer ve ofisinde Stormy Daniels adlı eski Playboy yıldızına yapıldığı iddia edilen 130 bin dolarlık ödeme ve benzer şekilde Karen McDougal’a da Trump’la ilişkisi konusunda konuşmaması karşılığında para ödendiği iddialarıyla ilgili baskın ve arama yapmıştı. FBI’ın bu soruşturması özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili değil. FBI söz konusu aramaları gerçekleştirdiğinde de Trump buna tepki göstermiş ve bunu akıl almaz bir durum olarak nitelendirmişti.
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