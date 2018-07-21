Trump’tan Eski Avukatına Sert Çıkış

Başkan Donald Trump, kişisel avukatının kendisiyle yaptığı özel telefon görüşmelerinin kaydını almış olmasıyla ilgili olarak, bunun tamamen duyulmamış bir durum olduğunu ve muhtemelen de yasadışı olduğunu söyledi.

Başkan Trump avukatı Michael Cohen’in, porno filmleri yıldızı ve eski Playboy modeli Stormy Daniels’a, konuşmaması karşılığında kendisi adına ödeme yaptığı iddialarını reddetmişti. Başkan Trump “İyi haber, en sevdiğiniz Başkanınız yanlış bir şey yapmadı!” diye bir Twitter mesajı yayınladı.

Trump mesajın tamamında şöyle dedi: “Devletin (sabahın köründe) bir avukatın ofisine baskın düzenlenmesi akıl almaz, hatta neredeyse hiç duyulmamış bir şey. Daha akıl almaz olansa, bir avukatın müşterisiyle görüşmesini kaydetmesi. Hiç duyulmamış bir şey, belki de yasa dışı. İyi haberse, en sevdiğiniz Başkanınız yanlış bir şey yapmadı!”

Söz konusu telefon konuşması kaydının bu yılın başlarında FBI ajanlarının Cohen’in ofisine ve kaldığı yere yaptıkları baskında ele geçirildiği belirtiliyor.