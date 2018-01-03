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Trump'tan eski başdanışmanı Steve Bannon'a: İşini kaybetmesiyle aklını da kaybetti

03.01.2018 22:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'de 9 Ocak'ta yayımlanacak bir kitapta yer alan demecinde, Donald Trump'ın oğlunun katıldığı bir görüşme için "vatan hainliği" ifadesini kullanan Beyaz Saray eski Başstratejisti Steve Bannon'a Donald Trump sert bir açıklama ile yanıt verdi.

AFP

ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem en yakınında yer alan danışmanlarından Steve Bannon için "işini kaybetmesiyle aklını da kaybetti" ifadesini kullandı.

Kovulmadan önce Beyaz Saray Başstratejistliği görevini de yürüten Steve Bannon, yakın bir tarihte yayımlanacak bir kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olaralk tanımladı.

Yazılı bir açıklama ile Bannon'a yanıt veren Trump, şunları kaydetti:

"Steve Bannon'ın benim ve başkanlığımla bir ilişkisi yoktur. O kovulduğu zaman yalnızca işini değil, aklını da yitirdi. Steve bir elemandı ve ben hali hazırda, Cumhuriyetçi parti içinde yarışa giren en yetenekli 17 başkanlık adayı olarak tanımlanan grubu eledikten sonra benim için çalışmaya başladı.

Artık kendi başına kaldığı için Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını görüyor. Steve'in, bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkekleri tarafından başarılmış tarihi zaferimizdeki rolü çok azdır.

Bannon'ın tepki çeken sözlerinin yer aldığı "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) başlığını taşıyan kitap gazeteci Michael Wolff tarafından yazıldı ve 9 Ocak'ta yayımlanacak.

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