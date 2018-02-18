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Trump’tan FBI’a Eleştiri

18.02.2018 18:23 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ı 19 yaşında birinin Florida’da bir lisede 17 kişiyi öldürmesinin işaretlerini kaçırmakla eleştirdi ve “Trump kampanyasıyla Rusya arasında işbirliği olduğunu kanıtlamak için çok fazla zaman harcıyorlar” dedi

Trump’tan FBI’a Eleştiri

Amerika Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ı 19 yaşında birinin Florida’da bir lisede 17 kişiyi öldürmesinin işaretlerini kaçırmakla eleştirdi ve “Trump kampanyasıyla Rusya arasında işbirliği olduğunu kanıtlamak için çok fazla zaman harcıyorlar” dedi.

Trump, paylaştığı tweet aracılığıyla “FBI’ın Florida okul tetikçisi tarafından gönderilen bütün işaretleri kaçırması çok üzücü. Bu kabul edilemez.Trump kampanyasıyla Rusya arasında işbirliği olduğunu kanıtlamak için çok fazla zaman harcıyorlar. Gizli anlaşma yok. Temellere geri dönün ve bizi grurulandırın” ifadelerini kullandı.

Cuma günü FBI, saldırganın Florida’da Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde 17 kişiyi öldürmesinden önce gelen ihbara göre hareket etmediğini kabul etmişti. FBI, saldırgan Nikolas Cruz’a yakın birinin 5 Ocak’ta Cruz’un insanları öldürme isteğiyle ilgili bilgi verdiğini belirtmişti.

Olayın ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions Adalet Bakanlığı ve FBI’ın toplu öldürmelerle ilgili uyarıları nasıl değerlendirdiğinin gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

Broward bölgesi cezaevinde tutuklu bulunan Cruz, yarı otomatik AR-15 ile saldırıyı yaptığını kabul etmişti. Cruz, disiplin nedenleri yüzünden geçen yıl okuldan atılmıştı.

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