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Trump'tan Filistin'e tehdit gibi sözler

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 02:20 | Son Güncelleme 49 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

Trump'tan Filistin'e tehdit gibi sözler

ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde Twitter’dan çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

Trump, “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar” dedi.

Trump, tweet’lerinde, “Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadesini de kullandı.

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ABD Filistin Tweet Donald Trump

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