Trump’tan Filistin’e Yardımı Kesme Uyarısı

Başkan Donald Trump, İsrail'le barış çabalarını kesmesi halinde Filistinlilere yapılması planlanan Amerikan yardımının iptal edileceği uyarısında bulundu. Trump, Filistinlilerin İsrail'i ziyaret eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'le görüşmeyi reddederek ABD'yi küçümsediğini savundu.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla bir araya gelen Trump, açıklamayı görüşmenin ardından yaptı.

Trump, "Bir hafta önce büyük Başkan Yardımcımızın kendileriyle görüşmesine izin vermeyerek bize saygısızlık ettiler. Biz onlara milyonlarca dolar yardım ve destek gönderiyoruz. Bunlar kimsenin anlayamayacağı müthiş rakamlar. Bu para masada ve eğer masaya oturup barış için görüşme yapmazlarsa bu para onlara gitmeyecek” diye konuştu.

"İsrail barış istiyor. Onların da barışı istemesi lazım” diyen Trump, aksi halde artık onlarla hiçbir işimiz olmaz” ifadelerini kullandı.

Washington, BM'ye Filistinlilere gönderilmesi için yapılan yardımın yarısını geri çektiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca yönetiminin bir barış önerisi olduğunu kaydetti ve bunun Filistinliler için çok iyi bir öneri olduğunu söyledi, ancak ayrıntı vermedi.