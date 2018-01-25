Trump’tan Filistin’e Yardımı Kesme Uyarısı

Başkan Donald Trump, İsrail'le barış çabalarını kesmesi halinde Filistinlilere yapılması planlanan Amerikan yardımının iptal edileceği uyarısında bulundu. Trump, Filistinlilerin İsrail'i ziyaret eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'le görüşmeyi reddederek ABD'yi küçümsediğini savundu.
Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla bir araya gelen Trump, açıklamayı görüşmenin ardından yaptı.
Trump, "Bir hafta önce büyük Başkan Yardımcımızın kendileriyle görüşmesine izin vermeyerek bize saygısızlık ettiler. Biz onlara milyonlarca dolar yardım ve destek gönderiyoruz. Bunlar kimsenin anlayamayacağı müthiş rakamlar. Bu para masada ve eğer masaya oturup barış için görüşme yapmazlarsa bu para onlara gitmeyecek” diye konuştu.
"İsrail barış istiyor. Onların da barışı istemesi lazım” diyen Trump, aksi halde artık onlarla hiçbir işimiz olmaz” ifadelerini kullandı.
Washington, BM'ye Filistinlilere gönderilmesi için yapılan yardımın yarısını geri çektiğini açıklamıştı.
Trump, ayrıca yönetiminin bir barış önerisi olduğunu kaydetti ve bunun Filistinliler için çok iyi bir öneri olduğunu söyledi, ancak ayrıntı vermedi.
Arap toplumunun tepkisini çekti
Başkan Trump'ın Aralık ayında ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması, Arap toplumunun tepkisini çekmişti. ABD'nin bu konuda yıllardır sürdürdüğü politika Kudüs'ün konumuna İsrail ve Filistin arasında yapılan müzakerelerle karar verilmesi şeklindeydi. Trump'ın kararıyla bu politikadan da geri adım atılmış oldu.
Başkan Yardımcısı Mike Pence bu ay bölgeye bir ziyarette bulunmuştu.
Filistin lideri Mahmud Abbas ise Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını "tokat” olarak değerlendirmiş ve ABD'nin İsrail'le gelecekte yapılacak görüşmelerde dürüst bir arabulucu olamayacağını kaydetmişti. Abbas, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyareti öncesinde temaslarda bulunmak üzere ülkeden ayrılmıştı.
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