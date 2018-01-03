Trump’tan Filistin’e Yardımları Kesme Tehdidi

Başkan Donald Trump, Pakistan'dan sonra şimdi de Filistin'e yardımları kesme fikrini gündeme getirdi. Üst düzey bir Filistinli yetkiliyse, Trump'ın Filistinlilere "şantaj yapamayacağını” söyledi.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ABD'nin her yıl Filistin'e yüz milyonlarca dolar gönderdiğini ve karşılığında "hiçbir takdir ya da saygı görmediğini” belirtti.

Trump mesajında şunları yazdı:

"İsrail'le zamanı çoktan geçmiş bir barış anlaşmasını bile müzakere etmek istemiyorlar. Müzakerelerin en zorlu kısmı Kudüs konusunu masadan kaldırdık ama bundan dolayı İsrail daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaktı. Ama Filistinliler barışı konuşmaya artık istekli değilse neden gelecekte bu yüklü miktarda ödemeleri onlara yapmalıyız?”

Trump'ın bu sözlerine yanıt Filistinli yetkili Hanan Aşravi'den geldi.

Aşravi açıklamasında, "Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet yolundaki uğraşımızı sabote etti. Şimdi de kendi sorumsuz davranışlarının neticelerinden Filistinliler'i suçlamaya kalkışıyor” dedi.