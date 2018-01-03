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Trump’tan Filistin’e Yardımları Kesme Tehdidi

03.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ABD’nin her yıl Filistin’e yüz milyonlarca dolar gönderdiğini ve karşılığında “hiçbir takdir ya da saygı görmediğini” belirtti.

Başkan Donald Trump, Pakistan'dan sonra şimdi de Filistin'e yardımları kesme fikrini gündeme getirdi. Üst düzey bir Filistinli yetkiliyse, Trump'ın Filistinlilere "şantaj yapamayacağını” söyledi.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ABD'nin her yıl Filistin'e yüz milyonlarca dolar gönderdiğini ve karşılığında "hiçbir takdir ya da saygı görmediğini” belirtti.

Trump mesajında şunları yazdı:

"İsrail'le zamanı çoktan geçmiş bir barış anlaşmasını bile müzakere etmek istemiyorlar. Müzakerelerin en zorlu kısmı Kudüs konusunu masadan kaldırdık ama bundan dolayı İsrail daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaktı. Ama Filistinliler barışı konuşmaya artık istekli değilse neden gelecekte bu yüklü miktarda ödemeleri onlara yapmalıyız?”

Trump'ın bu sözlerine yanıt Filistinli yetkili Hanan Aşravi'den geldi.

Aşravi açıklamasında, "Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet yolundaki uğraşımızı sabote etti. Şimdi de kendi sorumsuz davranışlarının neticelerinden Filistinliler'i suçlamaya kalkışıyor” dedi.

Trump kısa süre önce de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak ve büyükelçiliğin de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sürecini başlatarak Amerika'nın bu konuda uzun zamandır izlediği politikayı değiştirmişti.

Filistin lideri Mahmud Abbas, bu kararın ABD'nin Ortadoğu barış sürecinde oynadığı rolü terkettiği anlamına geldiğini söylemişti. BM Genel Kurulu da Trump'ın adımını reddeden bir tasarıyı büyük oy çoğunluğuyla kabul etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dün yaptığı açıklamada, ABD'nin, Filistinlilere insani yardım sağlayan bir BM dairesine katkı sağlamaya son vereceğini açıkladı.

Haley, "Barış sürecinin olmasının hala çok istiyoruz, hiçbir şey bunu değiştirmez. Şu an itibariyle masaya gelmiyorlar ama yardım istiyorlar. Yardımı vermiyoruz. Masaya geldiklerinden emin olacağız” dedi.

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