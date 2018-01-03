Trump'tan Filistinlilere tehdit

ABD 2016'da Filistin'deki mülteciler için 370 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.ABD Başkanı Donald Trump Filistinlileri barış görüşmelerine yanaşmadıkları gerekçesiyle eleştirdi ve bu nedenle mali yardımları kesme tehdidinde bulundu. Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajda "ABD hükümetinin Filistinlilere her yıl yüz milyonlarca dolar ödediğini, karşılığında ise takdir ve saygı görmediğini" söyledi. Filistinlilerin İsrail ile barış anlaşması için görüşmeye artık yanaşmadıklarını öne süren Trump "O zaman bu büyük ödemeleri yapmaya niye devam edelim ki?" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise New York'ta yaptığı açıklamada "Filistinliler müzakere masasına dönene kadar mali yardım yapmayacaklarını" söyledi. ABD 2016 yılında Filistin topraklarındaki mültecilere yardım amacıyla 370 milyon dolar ödemişti. Donald Trump hafta başında da terör ile mücadelede kendilerine yardımcı olmadığı gerekçesiyle Pakistan'ı yardımları kısmakla tehdit etmişti.

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