Trump’tan Gazetecilere Nadir Destek Mesajı

Başkan Donald Trump, Annapolis’teki gazete bürosuna saldırıyla ilgili olarak ilk kez kameralar önünde açıklama yaptı. Medya için sık sık “yalan haber”, “yalancılar” ve “halkın düşmanları” gibi tabirler kullanan Trump, bu sefer gazetecilere destek mesajı verdi.

Beyaz Saray’da konuşan Trump, “gazetecilerin, tüm Amerikalılar gibi, işlerini yaparken şiddetle saldırıya uğrama korkusundan uzak olması” gerektiğini söyledi.

Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’deki Capital Gazette adlı gazetenin bürosunu dün silahla basan bir saldırgan, 5 kişiyi öldürmüş, iki kişiyi yaralamıştı.

Yetkililer, 38 yaşındaki Jarrod Warren Ramos adlı saldırganın gazetenin çalışanlarına uzun süredir kin duyduğunu belirtiyor.

Trump açıklamasında, “Bu saldırı ülkemizin vicdanını şoka uğrattı ve yüreklerimizi kederle doldurdu” dedi.

Yönetim olarak şiddet suçlarını azaltma ve masum hayatları korumak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü veren Trump, “korkunç” olarak nitelediği saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine dayanışma mesajları verdi.

