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Trump'tan Geri Adım

17.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Helsinki'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya'nın 2016 seçimine müdahale etmemesi için neden olmadığını söylemek istediğini kaydetti

Trump'tan Geri Adım

Başkan Donald Trump Helsinki’de Rusya’nın seçime müdahalesiyle ilgili soruya verdiği yanıtın yoğun eleştiriler alması üzerine bugün yaptığı açıklamada istihbarat servislerine inancının tam olduğunu belirtti

Trump Helsinki’de, Rusya’nın seçime müdahale etmemesi için neden olmadığını söylemek istediğini kaydetti.

Trump, 2018 seçimlerine herhangi bir müdahaleyi engellemek için yönetiminin agresif şekilde hareket edeceğini söyledi.

Trump, Rusya’nın hareketlerinin seçim sonuçlarına etkisi olmadığını, Amerikan istihbarat servislerinin Rusya’nın seçime müdahale ettiği sonucunu kabul ettiğini belirtti.

Trump, Amerikan istihbarat servislerine inancının tam olduğunu da kaydetti.

Amerika Başkanı Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat servislerinin Rusya’nın 2016 seçimine müdahale ettiği yönündeki bulgusunu doğru bulduğuna dair bir cümle sarfetmemiş onun yerine Rusya soruşturmasını ‘cadı avı’ olarak nitelemişti.

Trump, Putin’le özel görüşmesinde anlaşmazlık konularında ilerleme sağlandığını, Ortadoğu konusunu da görüştüklerini kaydetti.

Trump, Putin’le Suriye iç savaşı ve İran’ın nükleer programı konularını da ele aldıklarını vurguladı.

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