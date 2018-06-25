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Trump'tan göçmenlere 'işgalci' yakıştırması

25.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayarak ülkesinin göç politikası eleştirdi ve göçmenleri ABD'ye "zorla girmekle" suçladı.

Trump'tan göçmenlere 'işgalci' yakıştırması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pazar ve Pazartesi günleri Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayarak göçmenleri "işgalci" olmakla nitelendirdi ve mahkemeye çıkarılmadan sınırdışı edilmeleri gerektiğini söyledi.

Yayınladığı mesajlarda ülkesinin göç politikalarına "tüm dünyanın güldüğünü" savunan Başkan, ayrıca mevcut sistemde ABD'ye yasal yollardan göç etmeye çalışan ve yıllarca bekleyen kişilere de haksızlık yapıldığını savundu.

Trump, "Bu insanların ülkemizi işgal etmesine izin veremeyiz. Birisi geldiği zaman hakim ya da dava dosyaları ile uğraşmadan derhal geldikleri yere geri göndermeliyiz. Sistemimiz iyi göç politikaları, yasa ve düzenle alay eder gibi. Birçok çocuk ebeveynleri olmadan geliyor…" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yayınladığı mesaj serisine bugün de devam eden Trump, birçok hakimin görevlendirildiği ve uzun hukuki süreçlerin yaşandığı göçmenlik işlemlerinin her zaman işlevsiz olacağını savundu ve ABD'ye yasadışı yollardan girmek isteyen kişilerin sınırda durdurulup geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Eğer bu yapılırsa, yasadışı göç daha baştan engellenir ve nispeten çok daha az masraflı olur. Gerçek çözüm bu ve duvarı yapmaya devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Hak örgütleri tepki

Trump'ın dünkü mesajları sonrası ülkedeki hak ihlallerine karşı mücadele eden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ABD Başkanı'nın sözlerini anayasaya aykırı olarak değerlendirdi.

ACLU'nun Trump'a yanıt vererek yayınladığı mesajında "Başkan Trump'ın söyledikleri hem yasadışı hem de anayasaya aykırıdır. Anayasaya bağlılık yemini eden herhangi bir devlet görevlisi bu sözleri kesin surette reddetmelidir" ifadesi yer aldı.

"Sıfır tolerans" politikası

Seçim kampanyasından bu yana ABD'nin aldığı göçü siyasi söyleminde üst sıralara yerleştiren Trump, ABD'nin güneyindeki Meksika sınırına bir duvar inşa ederek ve göç politikalarını sıkılaştırarak yasadışı olduğunu savunduğu göçü durdurmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda geçtiğimiz haftalarda ülkeye yasadışı bir şekilde giren herkesin "sıfır tolerans" politikası uyarınca tutuklanması emrini veren ABD Başkanı, ebeveynlerinden zorla ayırılan çocukların toplama kamplarında bekletildiği görüntülerin basına yansımasından sonra geri adım atmış ve çocukların tekrar aileleri ile buluşturulmasına yönelik bir Başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Ancak Trump'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesajlar, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) tekrar aileleri ile bir araya gelen çocukların sayısını açıklaması sonrası yaşandı. DHS verilerine göre "sıfır tolerans" politikası uyarınca ebeyenlerinden ayrılan 522 çocuk aileleri ile tekrar bir araya gelirken, 2 bin 53 çocuk halen ailesinden alıkonuyor.

AP,AFP/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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