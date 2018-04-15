Trump’tan ‘Görev Tamamlandı’ Savunması

Amerika Başkanı Donald Trump Suriye’ye yönelik füze saldırısıyla ilgili olarak kullandığı ‘görev tamamlandı’ ifadesini savundu.
Amerikan medyası Trump’ın bu tanımına dikkat çekmişti.
Söz konusu ifade 2003’te Irak savaşı sırasında dönemin Başkanı George W. Bush tarafından kullanılmış ve başkanlık süresinin sonuna kadar bu ifade Bush’u takip etmişti.
Trump twitter mesajında, “Suriye operasyonu o kadar iyi yerine getirildi ki, öyle bir hassasiyetle, Sahte Medya benim ‘Görev Tamamlandı’ terimini kullanarak küçültebilirdi” dedi.
Trump, “Bunu kapacaklarını biliyordum fakat öyle güzel askeri bir terim ki geri getirilmeli. Sürekli kullan” dedi.
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
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