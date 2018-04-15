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Trump'tan "Görev tamamlandı" savunması

15.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Suriye operasyonu sonrası sarf ettiği "Görev tamamlandı" sözlerine sosyal medyadan gelen tepkiye Trump'tan cevap var.

Trump'tan "Görev tamamlandı" savunması

Trump, "Güzel bir askeri terim. Daha sık kullanılmalı" dedi.ABD Başkanı Donald Trump bugün resmi Twitter hesabından attığı bir tweetle sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi. Trump "Suriye saldırısı o kadar doğru bir şekilde yapıldı ki yalan haberler medyası söz konusu 'görev tamamlandı' söyleminden başka çarpıtacak bir şey bulamadı. Bu sözlerimi de çarpıtacaklar fakat bunun oldukça güzel bir askeri terim olduğunu düşünüyorum. Daha sık kullanılmalı!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Suriye'ye yönelik operasyonun ardından Twitter hesabından paylaştığı tweette kullandığı "Görev tamamlandı" ifadesi sosyal medyada alay konusu olmuştu. Trump'ın sözleri, eski başkanlardan George W. Bush'un ABD askerlerinin Irak'taki görevini sona erdirmesinin ardından yaptığı konuşmayı akıllara getirmişti. Konuşmanın yapıldığı sırada arkada "Görev tamamlandı" yazılı bir pankart yer almıştı. Irak'ta istikrarın yıllarca sağlanamaması bu ifadenin seçilmesinin eleştirilmesine neden olmuştu.

Pence: Rusya hikayenin yanlış tarafında

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Latin Amerika Zirvesi'nden yaptığı açıklamada saldırıya destek veren Kanada, Kolombiya ve diğer ülkelere teşekkür etti ve "özgürlüğün yarıküresindeki tüm ulusları" askeri girişimi desteklemeye çağırdı. Pence Suriye'nin müttefiki Rusya'yı da uyardı: "Rusya'ya mesajımız, hikayenin yanlış tarafında olduğu yönünde".

Johnson: Başka hava saldırısı planlanmıyor

Suriye ile ilgili bir açıklama da hava operasyonuna katılan ülkeler arasında yer alan İngiltere'den geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik başka hava saldırısı planlanmadığını, ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın halkına karşı yeniden kimyasal silah kullanması halinde İngiltere'nin gereğini yapacağını söyledi.

Johnson "Şu anda başka saldırılar için masada bir öneri yok, çünkü çok şükür ki şu ana kadar Esad rejimi başka bir kimyasal silah saldırısı düzenleyecek kadar akılsız davranmadı" dedi.

Putin: Uluslararası ilişkileri kaosa sürükler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye ile ilgili gelişmeleri telefonda değerlendirdi. Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Putin Ruhani'ye, Batı'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarının devam etmesi halinde bu durumun uluslararası ilişkileri kaosa sürükleyeceğini söyledi. Ajanslar iki liderin de saldırının Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılma şansını zedelediği konusunda hemfikir olduğu görüşüne yer verdi.

Daha fazlasını okumak için: Operasyonun ardından diplomatik girişim

Rus haber ajansı RIA Kremlin'den yapılan "Özellikle Vladimir Putin BM Antlaşması'na aykırı eylemlerin sürmesi halinde bu durumun uluslararası ilişkileri kaosa sürükleyeceğini vurguladı" şeklindeki açıklamaya yer verdi.

AP/Reuters,BW/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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