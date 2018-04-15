Trump, "Güzel bir askeri terim. Daha sık kullanılmalı" dedi.ABD Başkanı Donald Trump bugün resmi Twitter hesabından attığı bir tweetle sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi. Trump "Suriye saldırısı o kadar doğru bir şekilde yapıldı ki yalan haberler medyası söz konusu 'görev tamamlandı' söyleminden başka çarpıtacak bir şey bulamadı. Bu sözlerimi de çarpıtacaklar fakat bunun oldukça güzel bir askeri terim olduğunu düşünüyorum. Daha sık kullanılmalı!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Suriye'ye yönelik operasyonun ardından Twitter hesabından paylaştığı tweette kullandığı "Görev tamamlandı" ifadesi sosyal medyada alay konusu olmuştu. Trump'ın sözleri, eski başkanlardan George W. Bush'un ABD askerlerinin Irak'taki görevini sona erdirmesinin ardından yaptığı konuşmayı akıllara getirmişti. Konuşmanın yapıldığı sırada arkada "Görev tamamlandı" yazılı bir pankart yer almıştı. Irak'ta istikrarın yıllarca sağlanamaması bu ifadenin seçilmesinin eleştirilmesine neden olmuştu.

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