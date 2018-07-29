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Trump’tan Hükümeti Kapatma Tehdidi

29.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Kongre’nin Amerika-Meksika sınırında yasa dışı geçişleri önlemek için inşa edilmesi planlanan duvarın maliyetiyle ilgili karar almaması halinde hükümeti kapatma tehdidinde bulundu

Trump’tan Hükümeti Kapatma Tehdidi

Başkan Donald Trump, Kongre’nin Amerika-Meksika sınırında yasa dışı geçişleri önlemek için inşa edilmesi planlanan duvarın maliyetiyle ilgili karar almaması halinde hükümeti kapatma tehdidinde bulundu.

Trump, muhalif Demokratlar’ın duvarın da dahil olduğu sınır güvenliği için oy vermesi gerektiğini söyledi. Ancak daha önce iki kez tasarının Kongre’den dönmesine neden olan, Cumhuriyetçi blok içindeki ayrık sesler ve Demokrat muhalefetin aynı yönde hareket etmesiydi.

Trump Twitter’dan yazdığı yorumda Amerika’nın en sonunda liyakat tabanlı göçmenlik sistemine geçmesi gerektiğini söyledi ve ‘‘Ülkemize harika insanların gelmesine ihtiyacımız var’’ dedi.

Başkan Trump’ın önde gelen seçim kampanyası vaadlerinden olan Amerika-Meksika sınırına inşa edilecek duvarın 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Ancak Kongre şu ana kadar sınır güvenliği için sadece 1,5 milyar dolar ekstra para ayırmaya izin verdi. Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler projeye karşı çıkıyor. Trump daha önce duvarın parasını Meksika’dan alacağını öne sürmüştü ancak Meksika bunu reddediyor.

Kongre sınır güvenliği konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sert bütçe tartışmalarına sahne olmuştu. Mart ayında, Eylül’de sona erecek bir harcama planını kabul edilmişti. Eylül ayının sonunda hükümetin harcama yetkisi de sona erecek. Bu 6 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinden beş hafta öncesine denk geliyor.

Trump, Amerika sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlere de mesaj verdi ve sınırı çocuklarla geçseler bile sonuçlarına katlanacaklarını söyledi.

Trump, ‘‘Kongre dünyanın en SAÇMA ve KÖTÜ göç yasalarını düzeltmek için harekete geçmeli!’’ dedi.

Trump, açık sınırlar isteyen Demokratlar’ın suç işlenmesiyle ilgilenmediklerini söyledi ve ‘‘Ancak Yalan Haber Medyası tamamen onlardan yana’’ dedi.

Başkan Trump’ın sıfır tolerans uygulaması kapsamında Amerika’nın güney sınırını yasa dışı yollarla geçen aileler çocuklarından ayrılıyordu. 2 bin 500’den fazla çocuk ailelerinden ayrılarak ülkenin farklı yerlerindeki gözaltı merkezlerine gönderilmişti.

Trump bir ay önce uygulamayı durdurmuştu. Mahkeme emriyle hükümet geçtiğimiz Perşembe günü 1800’den fazla çocuğu ailelerine geri teslim etti.

Ancak 700’den fazla çocuk hala ailelerine kavuşmayı bekliyor.

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