Trump’tan Hükümeti Kapatma Tehdidi

Başkan Donald Trump, Kongre’nin Amerika-Meksika sınırında yasa dışı geçişleri önlemek için inşa edilmesi planlanan duvarın maliyetiyle ilgili karar almaması halinde hükümeti kapatma tehdidinde bulundu.

Trump, muhalif Demokratlar’ın duvarın da dahil olduğu sınır güvenliği için oy vermesi gerektiğini söyledi. Ancak daha önce iki kez tasarının Kongre’den dönmesine neden olan, Cumhuriyetçi blok içindeki ayrık sesler ve Demokrat muhalefetin aynı yönde hareket etmesiydi.

Trump Twitter’dan yazdığı yorumda Amerika’nın en sonunda liyakat tabanlı göçmenlik sistemine geçmesi gerektiğini söyledi ve ‘‘Ülkemize harika insanların gelmesine ihtiyacımız var’’ dedi.

Başkan Trump’ın önde gelen seçim kampanyası vaadlerinden olan Amerika-Meksika sınırına inşa edilecek duvarın 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Ancak Kongre şu ana kadar sınır güvenliği için sadece 1,5 milyar dolar ekstra para ayırmaya izin verdi. Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler projeye karşı çıkıyor. Trump daha önce duvarın parasını Meksika’dan alacağını öne sürmüştü ancak Meksika bunu reddediyor.